Emma Marrone celebra la giornata del bacio condividendo il ricordo del bacio più bello ricevuto in tutta la sua vita, foto.

Emma Marrone commuove i fans pubblicando sul suo profilo Instagram la foto di un dolce e al tempo stesso struggente ricordo. L’occasione per tirare fuori dal cassetto dei ricordi la dolcissima foto è la giornata del bacio che si celebra oggi. Un giorno speciale che Emma ha deciso di omaggiare condividendo sui social una foto inedita che custodisce con cura nel suo cuore.

Con lei, nella foto pubblicata sui social, c’è un suo grandissimo amore che oggi non c’è più. Un’immagine semplice, ma bellissima e dalla quale traspare il grande amore che ha unito per anni Emma e Gaetano.

Emma Marrone celebra la giornata del bacio con il cane Gaetano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma Marrone ricorda il cane Gaetano per celebrare la giornata del bacio. Gaetano è stato il cane che le regalò Stefano De Martino quando stavano ancora insieme e, in tutti questi anni, è rimasto sempre accanto alla cantante salentina fino al giorno della sua morte. Gaetano è venuto a mancare a dicembre 2020. Una mancanza importante per Emma che, a Gaetano, aveva dedicato delle dolcissime parole ringraziandolo per tutto l’amore che le ha dato in questi anni.

LEGGI ANCHE—>Emma Marrone, serata in dolce compagnia: foto

“Sei stato uno dei regali più belli che la vita potesse farmi. Sei stato in grado di farci sorridere, ma non solo. Ci hai amati senza limiti e ci hai fatto comprendere qual è il vero significato della parola amore. Sei, e lo resterai per sempre stanne certo, uno dei componenti più importanti della nostra famiglia. Dentro tutti noi hai lasciato un vuoto enorme, ma al tempo stesso sono consapevole che hai saputo renderci delle persone migliori. Ti dico ciao amore mio, grazie di tutto”, scriveva Emma dicendo addio a Gaetano.



LEGGI ANCHE—>Emma Marrone piange ad alta quota: la grande paura della cantante, video

Oggi, in occasione della giornata del bacio, Emma ha condiviso con i suoi fans una nuova foto con il suo Gaetano.