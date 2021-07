Non usi gli strumenti per relazionarti in coppia? Questo errore causa separazioni definitive

Tra i maggiori errori di coppia che portano al fallimento della relazione c’è il non sapersi relazionare in coppia. Scopri di cosa si tratta e se lo commetti anche tu.

Cosa significa sapersi relazionare in coppia? Significa disporre degli strumenti per relazionarsi ed usarli in modo efficace. Vi sembrerà un concetto difficile da apprendere e da capire detto in questo modo ed è plausibile dato che nessuno ci ha mai insegnato quali sono questi strumenti e come si usano.

Gli strumenti per relazionarsi sono noti alle coppie datate che hanno fatto esperienza nel tempo e hanno imparato a relazionarsi nel modo migliore.

In realtà nessuno ci ha mai parlato di questi strumenti o li menziona quando confidiamo loro che stiamo vivendo un periodo di crisi della coppia.

Eppure usare saggiamente questi strumenti è una garanzia per la buona riuscita della coppia.

Coppia: gli strumenti efficaci per relazionarsi in due

Sarebbe stato un grande aiuto se qualcuno in famiglia, a scuola o qualche esponente della nostra religione ci avesse parlato di questi strumenti per relazionarsi in modo da costruire e nutrire un rapporto di coppia a lungo termine.

Fare coppia con qualcuno senza conoscere questi strumenti è come desiderare un bellissimo orto e non sapere assolutamente nulla di semina e ortaggi e non avere gli strumenti per arare, seminare, annaffiare ecc.

Senza gli strumenti adatti e senza la conoscenza si può solo andare a tentativi, ed errore dopo errore forse capire cosa serve e come usarlo. Quello che vogliamo dirti è che puoi anche scavare una buca con le mani per piantare un nuovo albero da frutta, di sicuro la velocità non sarebbe la stessa se tu usassi una pala.

Puoi dotarti di tutti gli strumenti necessari nella coppia attraverso la comunicazione. Comunicare è il mezzo attraverso il quale imparate a conoscervi meglio, quando avrete una conoscenza profonda dell’altro saprete cosa usare e come per renderlo felice e lui farà altrettanto per te. Conoscendo l’altro ed imparando ad avere empatia sarete in grado di fidarvi ciecamente dell’altro, perdonare errori e rinunciare alla perfezione.

Se non comunicate e non vi impegnate a conoscervi a fondo lascerete che l’altro anche inconsapevolmente tocchi i vostri tasti dolenti scatenando la vostra ira e senza capire il perché, oppure può capitare che faccia qualcosa che vi metta nella condizione di dover affrontare una delle vostre più grandi paure e di conseguenza vi spinga a fuggire essendone completamente ignaro.

La conoscenza dell’altro e gli strumenti che otterrete vi serviranno per vivere la coppia in modo sereno, come se la vostra famiglia fosse quel porto sicuro al quale non vedete l’ora di attraccare, la vostra zona di confort, il posto dove vi piace trascorrere il vostro tempo, senza sentirvi mai a disagio.

Imparando e sforzandovi di comunicare in modo autentico e confrontandovi in modo autentico ovvero senza lasciare che l’ira prenda il sopravvento nelle discussioni, farete in modo di litigare senza rischiare che i litigi siano un escalation che porti a rotture definitive.

Ogni coppia avrà i propri strumenti, è importante sapere che esistono e che apportano vantaggi e che l’unico modo che abbiamo per mettere le mani su di loro è quello di aprirci e comunicare e impegnarsi a risolvere i conflitti di coppia in modo costruttivo con lo scopo di ottenere un rapporto di coppia in cui sentirsi accettati e capiti! Non c’è niente di meglio!