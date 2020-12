Lutto per Emma Marrone, il toccante messaggio: “Mi amavi senza limiti”

Emma Marrone ha annunciato di essere stata colpita da un lutto, lasciando un triste messaggio: “Eri l’unico che mi amava senza limiti”

Emma Marrone ama condividere tutti gli avvenimenti più importanti della sua vita insieme ai suoi fedeli sostenitori. Non importa che essi siano attimi positivi o negativi, il suo profilo Instagram è una sorta di diario in cui comunicare tutti i suoi pensieri ed esprimerli, attraverso le parole e le immagini, ai suoi fan.

Non è stata da meno nelle scorse ore, quando attraverso un inatteso post, dopo il suo bellissimo messaggio sulle donne, ha comunicato ai suoi fedeli fan di essere stata colpita da un lutto prima del periodo natalizio. La cantante non solo ha comunicato al popolo della rete della sua perdita, ma ha voluto dare anche un ultimo saluto a colui che da sempre l’amata, come scritto da lei stessa, senza limiti.

Emma Marrone ha avuto un lutto prima di Natale e il suo toccante messaggio ha emozionato tutti i suoi fan.

Emma Marrone distrutta prima di Natale: “Eri il regalo più bello”

Emma Marrone non vedeva l’ora di poter tornare a casa durante il periodo natalizio per poter finalmente abbracciare tutte le persone che ama, ma purtroppo tra queste non ci sarà una a cui lei era molto affezionata: Gaetano, il suo migliore amico a quattro zampe che si è rivelato essere il regalo più bello che la vita potesse farle.

“Quando tornerò a casa per Natale tu non ci sarai più“ ha scritto la cantante. “Oggi siamo stati costretti a darti l’arrivederci Gaetano” ha poi proseguito, riuscendo a trasmettere ai suoi fedeli sostenitori tutta la tristezza provata in questo momento. “Sei stato uno dei regali più belli che la vita potesse farmi“ ha scritto emozionata. “Sei stato in grado di farci sorridere, ma non solo. Ci hai amati senza limiti e ci hai fatto comprendere qual è il vero significato della parola amore” ha aggiunto.

“Sei, e lo resterai per sempre stanne certo, uno dei componenti più importanti della nostra famiglia“ ha poi proseguito. “Dentro tutti noi hai lasciato un vuoto enorme, ma al tempo stesso sono consapevole che hai saputo renderci delle persone migliori“ ha concluso. “Ti dico ciao amore mio, grazie di tutto” ha poi aggiunto.

Decisamente un momento non facile per Emma, che di recente si era lasciata andare ad uno strano sfogo sui social, visto che ha visto andare via uno dei componenti più importanti della sua famiglia, ma siamo certi che i suoi genitori e i suoi fedeli sostenitori saranno in grado di farla sentire meglio attraverso tutto l’amore che provano per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma Marrone è distrutta dal dolore, ma nonostante tutto, come ha sempre fatto durante il corso della sua vita, riuscirà a trovare la forza per rialzarsi e tornare a sorridere. Anche se questo Natale, purtroppo, non sarà più lo stesso senza chi lei amava.