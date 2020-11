Emma Marrone, in prima linea per i diritti delle donne, pubblica un messaggio sui social che è da standing ovation.

Standing ovation per Emma Marrone e il suo messaggio dedicato alle donne. La cantante salentina, in prima linea per difendere i diritti femminile, pubblica un lungo e sentito post dedicato alle donne e al diritto di essere se stessa senza condzionamenti.

Un messaggio che Emma ha lanciato anche durante il quinto live di X Factor 2020 e che ha condiviso sui social ricevendo gli applausi non solo dei suoi fans, ma anche di amici e colleghi come Enrico Nigiotti, Fiorella Mannoia, Francesco Arca, Francesco Renga, Ilary Blasi, Giulio Berruti, Anna Tatangelo, Melissa Satta, Laura Pausini, Miriam Leone, Elisa, Matilde Gioli, Chiara Ferragni, Alessandra Amoroso e tanti altri.

Emma Marrone: “S ogniamo con ambizione per non essere le prime per continuare a non essere le ultime”

Bellissima, con il viso in primo piano, libera e indipendente, Emma Marrone che, da dieci anni canta l’amore e la donna con le sue fragilità, la sua forza e la sua grande voglia di affermarsi in un mondo sempre più difficili, seguita da milioni di fans, lancia un messaggio importantissimo non solo alle donne.

“Se siamo al potere, facciamo notizia. Se ci realizziamo nel lavoro, siamo ambiziose; se la nostra ambizione è la famiglia, non vogliamo lavorare. Se vogliamo figli, al nostro capo non piace; se non li vogliamo, c’è qualcosa che non va. Se andiamo in maternità, sembriamo ladre. Ma dopo la maternità, torniamo stagiste. Se ci battiamo per la parità siamo “femministe”, se siamo troppo sul pezzo, arriviste. Se non conciliamo famiglia e lavoro, egoiste. Se siamo nervose, abbiamo le nostre cose. Se siamo gentili, non abbiamo polso”, scrive Emma Marrone che non si è mai nascosta e, parlando d’amore, ha ammesso di sentirne la mancanza.



“Se siamo magre siamo stressate, se siamo formose non teniamo a noi stesse. Se siamo ironiche, siamo leggere. Se siamo serie, siamo ingombranti. Siamo aspirazione, bisogno, determinazione. Siamo volontà, forza, siamo visione. Siamo conoscenza, competenza, siamo esperienza, sogniamo con ambizione per non essere le prime per continuare a non essere le ultime“, conclude Emma che, orgogliosamente donna, non ha mai cambiato il proprio modo di essere.