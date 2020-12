Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette con la salsiccia

Le migliori ricette per il pranzo di Natale con la salsiccia. Tante idee gustose, semplici, veloci da preparare e anche economiche.

La salsiccia, patrimonio gastronomico italiano d’eccellenza, nonostante le tante ‘imitazioni’ in giro per il mondo. Abbiamo selezionato per voi alcune tra le migliori ricette di antipasti, primi e secondi piatti che vedono come protagonista la salsiccia, perfetti per il pranzo di Natale.

Crostini, ragù, lasagne, fettuccine e secondi piatti appetitosi con la salsiccia, selezionati in tanti video tutorial semplici ed esaustivi. Scopri anche le migliori ricette degli antipasti per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti con la salsiccia

Gli antipasti sono senza dubbi un modo di accogliere i commensali e il pranzo di Natale inizia sempre con delle bollicine e delle gustose ricette. Ecco alcune idee per preparare degli antipasti con la salsiccia.

I Crostini

I classici crostini con salsiccia e stracchino, perfetti come antipasto. Conquisteranno il palato al primo assaggio.

Fagottini

I fagottini di pasta sfoglia con salsiccia e formaggio. Belli da presentare in tavola e ottimi da gustare.

La Torta salata

Una torta rustica con spinaci, salsiccia e mozzarella. Un classico che piacerà a tutta la famiglia.

Il Rustico

Un rustico davvero appetitoso, perfetto da servire come antipasto per il pranzo di Natale.

