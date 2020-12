Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette per gli antipasti

By

Le migliori ricette per gli antipasti del pranzo di Natale, una portata che può essere considerata un gustoso preludio al resto dei piatti.

Siete alla ricerca degli antipasti perfetti da servire in famiglia per il pranzo di Natale? Ecco per voi tante ricette di antipasti dai quali lasciarsi ispirare. Torte rustiche, tartine, verdure e tante ricettine di ‘finger food’ sfiziose e saporite.

Seguendo i video tutorial potrete preparare le ricette passo dopo passo e preparare dei gustosi antipasti in modo semplice e veloce. Scopri anche le migliori ricette per il risotto per il pranzo di Natale.

Antipasti pranzo di Natale 2020: le tartine

Le tartine sono un classico sia del pranzo di Natale che della cena della Vigilia. Scopriamo tante ricette per preparare delle gustose e anche coreografiche tartine perfette come antipasto.

Gli alberelli di Natale

Degli alberelli di Natale ricavati dal pane per tramezzino sagomato a forma di stellina e gustosamente farciti.

Tartine natalizie e tartellette di sfoglia

Le tartine più gustose e anche molto belle da presentare in tavola, per un pieno di sapore e di creatività.

L’albero di Natale

Un albero di Natale realizzato con delle tartine farcite con verdura. Un antipasto appetitoso che piacerà a tutta la famiglia.

Tartine Babbo Natale

Dei graziosissimi mini Babbo Natale tutti da gustare. Scoprite come prepararli seguendo il video tutorial!

