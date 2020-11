By

Emma Marrone fidanzata? La cantante salentina rompe il silenzio e racconta la verità sulla propria vita privata: “Mi manca essere amata”.

Emma Marrone è fidanzata? E’ questa la domanda che i fan della cantante salentina continuano a porsi. Emma, protagonista come giudice di X Factor 2020, è sempre molto riservata sulla propria vita privata. Dopo essere stata fidanzata con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, non ha più parlato del proprio privato.

I fan, tuttavia, vorrebbero vederla serena e innamorata, ma ad oggi, la cantante salentina è single. A confermarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair in cui ha ammesso di sentire la mancanza dell’amore.

Emma Marrone single: “So cos’è l’amore e mi manca essere amata”

Con mille progetti da realizzare, Emma si mette a nudo sulle pagine di Vanity Fair raccontando di essere single smentendo tutti i rumors sulla sua vita privata.

“Mi manca essere amata, assolutamente sì. Cos’è l’amore? Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono. Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo. Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore“.

Concentrata sul lavoro, Emma si è anche raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero parlando anche di figli.

“Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo” – racconta la cantante salentina che, quest’anno, avrebbe dovuto festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera con un concerto all’Arena di Verona il giorno del suo compleanno.

Emma che sui social si mostra spesso al naturale condividendo il suo mood della domenica, inoltre, la cantante parla della sua vita tra le mura di casa:

“Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. E’ brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza (ride)”, ha concluso ai microfoni de Il Messaggero.