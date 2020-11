Emma Marrone, il mood della domenica: letto, piumone e ciaone

Emma Marrone svela il mood della domenica: letto, piumone e ciaone con una canotta nera. Appena sveglia è bellissima, foto.

Emma Marrone svela il mood della domenica. Appena sveglia, dopo un caffè, la cantante salentina resta a letto e s’immortala in una foto mentre è a letto, tra le lenzuola e il piumone, una canotta nera e un viso acqua e sapone.

Senza un filo di trucco, con il viso riposato e i capelli in disordine, Emma incanta tutti con la sua bellezza semplice e naturale. “MOOD OF THE DAY! Letto piumone e ciaone”, ha scritto la Marrone pubblicando la foto che vedete qui in alto e che ha portato a casa migliaia di like.

Emma Marrone e l’inedito duetto: il video spopola sui social

Dopo l’eliminazione di Santi e di Blue Phelix, Emma è rimasta solo con Blind, unico concorrente della categoria Under Uomini di X Factor 2020. In vista del nuovo live show, Emma sta preparando personalmente Blind sperando di poter arrivare in fondo con lui.

“È bello cantare insieme a te. Adesso fammi prendere confidenza che poi te vengo a fare le doppie“, ha scritto Emma sui social condividendo il video delle prove. Poco prima, Emma aveva ringraziato Blue Phelix che è stato eliminato al termine della scorsa puntata di X Factor 2020.



“Grazie di tutto. Sei speciale veramente. Continua a credere nella tua musica!

Ci sono tante persone che ti stimano e che ti vogliono bene“, ha scritto la cantante salentina che si è dedicata e continua a dedicarsi ai giovani talenti che sperano di poter vivere di musica.



In quei ragazzi, Emma rivede se stessa quando, più di dieci anni fa, sperava di poter trasformare la sua passione per la musica in un vero lavoro. Con tanto studio e tanti sacrifici, Emma è riuscita a realizzare i suoi sogni e, da dieci anni, è una delle più importanti artiste italiane.

Felice e sorridente dell’esperienza che sta vivendo come giudice di X Factor 2020, Emma non perde il sorriso e, sui social, si mostra come nella foto che vedete qui in alto. “Ragazzaccia classe ‘84. E questo sorriso che mi spacca la faccia è il regalo che mi fanno @bluephelix e @blind_psg tutte le volte che entriamo in sala prove!”, scriveva la cantante salentina pochi giorni fa.