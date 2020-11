Massimiliano Morra, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, si scaglia contro Adua Del Vesco: “Certe cose, doveva dirmele in faccia”.

Massimiliano Morra, deluso da Adua Del Vesco, si scaglia contro l’attrice in un’intervista rilasciata per Casa Chi sui profili social del settimanale Chi. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, Adua e Massimiliano, dopo due anni, sono riusciti a ricucire un rapporto, ma dopo l’eliminazione, Morra ha visto alcuni video che non gli hanno fatto piacere.

Massimiliano confessa così di non aspettarsi di sentire alcune cose che Adua ha detto nella casa di Cinecittà e che, secondo il suo parere, avrebbe influenzato il suo percorso nella casa.

Massimiliano Morra: “Adua Del Vesco doveva dirmi in faccia certe cose. Ha influenzato il mio percorso”

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, Massimiliano Morra ha avuto modo di vedere alcuni filmati ascoltando anche ciò che pensava di non ascoltare.

“Quando sono uscito dalla casa ed ho visto delle clip. Parlo di cose che ha detto su di me ho iniziato a mettere in dubbio la sua sincerità. Credo che lei abbia influenzato tutta la casa su determinate cose che non sono assolutamente vere. Questa cosa ha influito molto nel mio percorso”, ha raccontato Morra che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha avuto un grave incidente.



“Io per due anni non le ho parlato, ma leggevo qualcosa sui giornali. Sapevo dei suoi problemi, ma da persona buona quale sono ho sempre voluto il suo bene. Nella casa poi sono stato come un fratello maggiore. La spronavo, la motivavo e le stavo vicino. Mi è dispiaciuto vedere determinate clip dove Adua non ha parlato bene di me. Lei avrebbe dovuto venire a dirmele in faccia certe cose e quindi mi è dispiaciuto”, ha aggiunto l’attore che, nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020 potrebbe avere un nuovo confronto con Adua.



Infine, secondo Morra, anche Adua aveva un interesse nei suoi confronti quando, anni fa, lavoravano insieme nelle fiction:

“Il nostro percorso è iniziato in salita. Non ci vedevamo e parlavamo da due anni. Lei mi ha dipinto come il mostro come avessi fatto chissà cosa. La realtà è che io l’avevo solo corteggiata in maniera molto assidua. Lei non ha mai voluto ammettere che anche da parte sua c’era un interessamento, altrimenti io non sarei partito“.