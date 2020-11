Scopri come utilizzare la verza per più ricette, partiamo dai primi per arrivare ai contorni e ad alcune pietanze fingers food.

La verza, al contrario di quello che pensano in tante, è un alimento molto versatile e ricco di benefici. Purtroppo, molto spesso, ci si limita alla sua preparazione bollita, e risulta davvero triste. Oggi però scopriremo insieme innumerevoli modi per cucinarla, consigli per pulirla e tante preparazioni sfiziose per portarla in tavola in maniera creativa.

La verza per ricette prelibate

La verza è un alimento ricco di sali minerali, diuretico e altamente nutriente. Se usata nel modo giusto può dar vita a molteplici ricette sfiziose.

Non avremo alcuna difficoltà a trovarla nei supermercati specialmente nei mesi autunnali e invernali, siamo solite trovare infatti il cavolo verza che non tutti adorano per il sapore facilmente distinguibile particolare ma, con qualche trucco culinario, faremo in modo di tramutare la verza in pietanze davvero semplici e prelibate.

Primi piatti

Riso e verza alla napoletana

Una ricetta che somiglia ad una minestra facilissima da realizzare, un primo piatto ideale per le giornate fredde invernali, gustoso e salutare.

Orecchiette con verza e acciughe

Una ricetta anche questa molto semplice ma al contempo prelibata e nutriente, alla base abbiamo le classiche orecchiette pugliesi che possiamo acquistare al nostro pastificio di fiducia. Oppure farle a mano, una ricetta perfetta per il pranzo domenicale: orecchiette con versa e di acciughe.

Secondi piatti

Polpette di verza facili

Ecco per voi delle polpette di verza facilissime, con ingredienti salutari e pronte in un batter d’occhio. In questo modo la verza piacerà anche ai più piccoli!

Verza con le uova

Questa è una pietanza molto ricca, la verza verrà impreziosita con delle uova, molto meglio se il piatto sarà accompagnato da fette di pane tostato. Un piatto ricco che può fare anche da piatto unico, semplicissimo da preparare, super gustoso.