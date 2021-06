Emma Marrone piange ad alta quota: la grande paura della cantante, video

Emma Marrone su Instagram è scoppiata in lacrime dovendo affrontare la sua più grande paura: volare ad alta quota.

Emma Marrone non si è mai nascosta dietro ad un filtro, raccontandosi ai suoi fedeli sostenitori così per com’è realmente. Tant’è che nelle scorse ore ha deciso di rivelare loro qual è la sua più grande paura. Paura che ha scelto di voler affrontare di petto per loro e per la musica, visto che a causa dei suoi impegni lavorativi, finalmente è stato possibile riprendere, con tutte le precauzioni del caso, i concerti, è stata costretta a volare.

Ebbene sì perché Emma Marrone ha paura di volare, ma armatasi di coraggio ha scelto di affrontare questa sua fobia ma purtroppo non sono mancate le lacrime. Lacrime che ha scelto di condividere su Instagram e che hanno strappato qualche sorriso ai suoi fan e a numerosi colleghi.

Emma Marrone ha paura dell’aereo: “Che cosa non si fa per la musica”

Emma ha prima pubblicato uno scatto che la immortala salire sull’aereo e a seguire, trovate tutto in fondo all’articolo, basta scorrere di lato, un video che la mostra mentre reagisce non appena l’apparecchio inizia a spiccare il volo. In quel momento l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di piangere.

“Baby vuoi volare con me? 🔥” ha chiesto ai suoi fedeli sostenitori, mostrando uno scatto che la immortala bella più che mai e che con un coraggio che purtroppo è venuto a mancare poco dopo e pienamente consapevole della sua fobia ha subito specificato: “Cosa non si fa per la musica“.

Per amore dell’arte, la cantante ha scelto di volare ma non è però riuscita a trattenere le lacrime, pubblicando una clip, con un sottofondo musicale tutto da invidiare, che mostra la sua reazione all’aereo.

Emma Marrone ha sfidato la sua più grande paura per il bene dei suoi fedeli sostenitori e per la musica, il suo più grande amore.