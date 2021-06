Ex tronista di Uomini e Donne gay? Il pupillo di Maria De Filippi vuota il sacco

Uomini e Donne, l’ex tronista in realtà è gay? Lui stufo del gossip vuota il sacco sui social e racconta ogni cosa.

Uomini e Donne ha lanciato Mariano Catanzaro sul piccolo schermo degli italiani. Tant’è che qualche anno dopo il suo esordio negli studi Elios di Roma, è perfino approdato a La Pupa e il Secchione e di recente si è perfino mormorato che possa essere stato scelto da Alfonso Signorini per il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che salvo cambio di programmi dovrebbe partire durante i primi giorni di settembre.

Di recente però è finito al centro del gossip in quanto si è mormorato prima di un ipotetico flirt tra lui e Tommaso Zorzi e poi con Giovanni Ciacci, dov’è stato immortalato e intervistato dal settimanale Nuovo. Tutti hanno subito pensato che in realtà Mariano non fosse eterosessuale come invece decantava durante la sua esperienza a Uomini e Donne, per questo motivo lui si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social rivelando la sua versione della storia.

Mariano Catanzaro di Uomini e Donne fa chiarezza su Giovanni Ciacci

Mariano Catanzaro ha dichiarato di essere in realtà eterosessuale e che i suoi gesti e le sue parole sono state del tutto fraintese. In quanto lui, com’è giusto che sia, è libero di abbracciare chi vuole senza sentire il bisogno di ricevere un etichetta targata addosso, ma non solo. Per lui, ha precisato, l’amore è in ogni forma. Anche nei confronti di un parente o di un amico.

“Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme” ha esordito l’ex tronista di Maria De Filippi. “Fatemi capire: io nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay“ ha poi proseguito. “Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna“ ha poi ribadito.

“Perché dovete dire stronz****? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out“ ha dichiarato. “Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso?” si è chiesto in maniera retorica per poi concludere il suo discorso.

Mariano Catanzaro di Uomini e Donne ha svelato la sua versione della storia, sperando di aver fatto chiarezza sui gossip che lo vedono protagonista.