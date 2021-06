I capelli si ingrassano facilmente? Colpa di questa abitudini sbagliate. Ecco come rimediare

I capelli che si sporcano subito sono un problema che può avere conseguenze molto negative sull’autostima e sulla sicurezza delle persone che ne soffrono. Ecco quali sono gli errori da non commettere per non peggiorare la situazione!

Innegabilmente ci sono persone con capelli che tendono ad ingrassarsi rapidamente e persone con capelli che durano puliti per molti giorni. Si tratta di un problema di “costituzione” che non si può risolvere attraverso routine e prodotti di bellezza, ma ci sono molte abitudini sbagliate che ci portano a sporcare inconsapevolmente i nostri capelli o che favoriscono l’aumento della produzione di sebo, che nei capelli grassi è già consistente.

Infine ci sono prodotti di bellezza specifici per i capelli grassi che non tutte conoscono e che potrebbe essere molto utile cominciare a utilizzare da subito!

Le abitudini da evitare e i consigli da seguire per gestire i capelli che si sporcano in fretta

Prima di cominciare questa carrellata di consigli partiamo dal definire le caratteristiche dei capelli grassi:

untuosità

tendenza ad appesantirsi

forfora grassa e croste giallognole sul cuoio capelluto

Naturalmente la forfora grassa e le croste sul cuoio capelluto sono sintomi che indicano un problema piuttosto grave, per il quale è necessario utilizzare prodotti antiforfora appositi, in grado di ristabilire il naturale equilibrio del cuoio capelluto, diminuendo drasticamente la produzione di sebo senza irritarlo.

I capelli mediamente grassi sono invece molto più diffusi dei capelli pesantemente grassi ed è proprio questo tipo di capelli che bisogna imparare a gestire per ridurre al minimo il numero di shampoo da eseguire e il tempo da impiegare per la gestione della chioma.

Le abitudini sbagliate (che abbiamo un po’ tutte)

Prima di passare alle regole per trattare i capelli grassi è bene imparare quali sono le abitudini dannose per questo tipo di capelli, in maniera da non peggiorare la situazione.

Mangiare molto junk food

Il junk food, o cibo spazzatura, è costituito da tutti quegli snack industriali molto salati o molto grassi come caramelle, merendine, salatini, patatine eccetera. Si tratta infatti di alimenti molto grassi e pesanti che affaticano il fegato, contribuiscono alla comparsa di brufoli e di altri problemi cutanei e all’ingrassamento generale della cute, quindi anche del cuoio capelluto.

Per migliorare non solo lo stato di salute dei capelli, ma anche quello generale dell’organismo, sarà necessario evitare il più possibile questo tipo di alimenti.

Giocherellare con i capelli

Passare molto spesso le mani tra i capelli oppure attorcigliarli e tormentarli con le dita è una delle abitudini peggiori per chi ha i capelli grassi, perché il grasso e lo sporco inevitabilmente presente sulle mani finisce con il depositarsi sui capelli rendendoli velocemente sporchi e pesanti.

Portare i capelli sciolti

Purtroppo, chi ha i capelli che si sporcano subito dovrebbe rinunciare alle chiome sciolte sulle spalle e portare il più possibile acconciature raccolte soprattutto in estate, perché il sudore sporca i capelli, quindi è necessario tenere i capelli sollevati da nuca e fronte, cioè dai punti dove sudiamo di più.

Sporcare i capelli con prodotti per la skin care

Si tratta di un’abitudine che probabilmente abbiamo tutte e di cui non riconosciamo la portata negativa: asciugare i capelli con il phon appena dopo aver applicato sul viso i prodotti della skin care è una pessima idea, perché i capelli che finiscono sul viso si sporcheranno inevitabilmente con i prodotti tendenzialmente grassi che applichiamo sulla pelle.

Lavare i capelli troppo spesso e con i prodotti sbagliati

Per quanto possa sembrare un controsenso, è ormai noto che lavare i capelli grassi troppo spesso è una pessima idea, perché stressa il cuoio capelluto inducendolo a una maggiore produzione di sebo e quindi facendo sì che i capelli risultino grassi ancora più in fretta.

Anche la scelta dei prodotti detergenti dev’essere molto accurata e specifica: è necessario scegliere prodotti non troppo aggressivi, preferibilmente shampoo trasparenti e non lattiginosi ed evitare di applicare le maschere nutrienti sulla cute, limitandosi a stenderla sulle lunghezze dei capelli.

Eccedere con i prodotti di styling

Anche l’eccesso di prodotti per modellare e fissare i capelli tende a far sporcare i capelli più velocemente. Per questo motivo sarà bene usarne il meno possibile e preferire le mousse agli altri prodotti, che tendono ad appesantire meno i capelli. Inutile dire che anche utilizzare oli naturali sui capelli non è affatto una buona idea per chi ha capelli che si sporcano subito.

I consigli per far sporcare i capelli meno velocemente

Oltre a controllare le abitudini sbagliate ci sono nuove routine di bellezza che potrebbe essere bene adottare, soprattutto in estate.

Utilizzo dello shampoo secco

Lo shampoo a secco è un vero toccasana per chi ha i capelli che si sporcano subito. Il metodo migliore per sfruttare le proprietà “assorbenti” di questo prodotto sarà bene spruzzarlo sui capelli asciutti appena dopo averli lavati. In questo modo lo shampoo comincerà ad assorbire il sebo in eccesso già nelle ore appena successive al lavaggio.

Maschere per capelli oil – control

Normalmente si pensa alle maschere per capelli come a prodotti idratanti e nutrienti, fondamentali per le persone che hanno capelli secchi e tendenti a sfibrarsi. Esistono invece maschere a base di argilla per capelli grassi che si utilizzano per normalizzare la produzione di sebo. Il loro utilizzo permetterà di lavare i capelli meno spesso e quindi di evitare il circolo vizioso dei lavaggi troppo frequenti che peggiorano le cose.