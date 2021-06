Michele Merlo, retroscena su Emma Marrone e Maria De Filippi: il padre racconta tutto

Michele Merlo: suo padre ha raccontato un triste retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi ed Emma Marrone.

Michele Merlo è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi qualche edizione fa. Purtroppo il giovane artista di recente è venuto a mancare, in quanto è stato colpito da una leucemia fulminante. Tanto è stato, ed è, il dolore dei suoi e dei suoi fedeli sostenitori, che ancora si chiedono come sia possibile come una giovane vita possa spegnarsi in questo modo.

I genitori di Mike Bird non riescono a trovare pace all’idea che il loro unico figlio è volato in cielo e tra le pagine del settimanale Di Più, il padre di lui ha scritto una toccante lettera dove parla del difficile periodo che lui e sua moglie sono costretti a vivere ed ha rivelato anche un triste e toccante retroscena sul rapporto che suo figlio aveva con Maria De Filippi ed Emma Marrone. Entrambe, infatti, hanno avuto un ruolo speciale, e fondamentale, nella carriera del giovane artista.

“Emma Marrone era come una sorella”: il toccante retroscena su Michele Merlo

Il padre di Michele Merlo ha raccontato tra le pagine del settimanale che suo figlio provava un profondo senso di gratitudine nei confronti di Maria, in quanto è stata colei che gli ha permesso di potersi far conoscere al grande pubblico attraverso la sua partecipazione ad Amici, dove è riuscito ad arrivare fino in fondo al programma.

“Michele era grato a Maria De Filippi“ racconta suo padre, durante la lunga lettera di dolore pubblicata sulla testata. “Ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie” ha ammesso, riservando poi un pensiero speciale anche ad Emma Marrone che ha creduto nel giovane artista fin dal loro primo incontro. Tanto da instaurare un profondo rapporto di amicizia e stima reciproca anche dopo la fine del programma.

“Mi hanno toccato anche le sue parole” ha spiegato il papà di Mike Bird. “Lei è stata la sua insegnante ad Amici; è stata come una sorella” ha rivelato per la prima volta al grande pubblico, che forse non conosceva il profondo sentimento di affetto che li univa. “Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha poi ammesso, rivelando il grande dolore che sta provando durante il corso di queste settimane. “C’è stata una visita privata, lei gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente” ha poi concluso. “Mio figlio mancherà a tutti”.

Michele Merlo di Amici è volato via troppo presto ed in maniera ingiusta, ma sarà per sempre vivo nel cuore di tutte quelle persone che lo hanno voluto, e gli vogliono, un gran bene.