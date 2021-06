Eyeliner perfetto: ecco come ottenere un linea pulita in modo semplicissimo

Eyeliner perfetto. Scopriamo quale tipologia di prodotto scegliere e la tecnica per ottenere una linea pulita e precisa in modo semplice e veloce.

L’eyeliner è forse uno dei prodotti di makeup più utilizzato e amato dalle donne di tutto il mondo. Scopriamo come poter realizzare una linea perfetta e pulita con un metodo davvero semplicissimo.

Se siete tra le persone che non rinuncerebbero mai a una riga di eyeliner nemmeno per stare semplicemente in casa, saprete quanto sia difficoltoso riuscire a tracciare una linea pulita e perfetta a mano libera. Scopriamo i consigli su quale tipologia di eyeliner scegliere e su come applicarlo in modo semplice e perfetto.

Eyeliner perfetto: attenzione alla tipologia di prodotto

L’eyeliner è un ‘must have’ del makeup che anche da solo riesce a fare la differenza in un makeup occhi. Capace di enfatizzare lo sguardo, regalargli uno stile femminile e una linea affusolata, l’eyeliner è un vero e proprio alleato di bellezza che si può trovare in diverse tipologie e formulazioni.

Il classico eyeliner, quello forse più amato dai makeup artist è senza dubbio quello liquido con un piccolo pennellino in setole per l’applicazione.

Questo prodotto se da un lato può rappresentare una garanzia per quel che riguarda il colore intenso e la durata, dall’altro può essere considerato un’arma a doppio taglio a causa della grande flessibilità delle setole del pennellino che rende l’applicazione meno semplice e il tratto decisamente meno preciso e sicuro.

Per riuscire ad applicare l’eyeliner in modo più semplice possibile si potrà preferire l’utilizzo di un eye liner in penna, in gel, applicabile con un pennellino angolato o anche liquido ma con un pratico applicatore in feltro.

Questi prodotti si presenteranno più gestibili e perfetti soprattutto per le ragazze alle prime armi. Ma scopriamo la tecnica semplice ed efficace per applicare l’eyeliner in modo semplice e veloce.

Eyeliner: la tecnica per applicarlo in modo veloce e impeccabile

Amate gli occhi truccati con l’eyeliner e una bordatura che renda magnetico lo sguardo? Allora non potete perdere il video tutorial in cui la beauty blogger Adriana Spink, regala ai suoi followers una tecnica semplice e veloce per applicare l’eyeliner in modo perfetto seguendo 5 step!

Non vi resta che mettervi davanti allo specchio e provare ad applicare l’eyeliner seguendo tutti questi preziosi consigli.