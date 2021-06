Capelli lisci perfetti senza la piastra? Ecco i metodi che ti lasceranno di stucco!

Scopri come ottenere dei meravigliosi capelli lisci senza utilizzare la piastra. I metodi semplici ed economici che ti stupiranno.

Avere dei capelli lisci e setosi è nel desiderio di moltissime donne, molte delle quali, proprio in occasione dell’estate fanno i conti con il crespo che a causa dell’umidità condiziona i capelli facendoli anche gonfiare.

Per ritrovare una chioma fluente si ricorre spesso all’utilizzo della piastra lisciante che se da una parte regala un risultato perfetto e in pochissimi minuti, dall’altra stressa i capelli in modo molto molto importante.

Se siete tra quelle che stanno cercando di salvare la propria chioma curandola in modo specifico ed evitando trattamenti che prevedono l’utilizzo di alte temperature come piastre e ferri, ecco alcuni tra i metodi più efficaci per lisciare i capelli in modo naturale o soltanto con spazzola e phon per una piega impeccabile al primo colpo!

Capelli lisci senza piastra: come ottenerli con la ruota svedese

Se siete tra le amanti delle pieghe al naturale e cercate in ogni modo di evitare l’utilizzo di piastre liscianti che sfibrerebbero e stresserebbero il capello in modo importante, la ruota svedese è un metodo molto antico e sempre efficace per ottenere dei capelli lisci in modo davvero naturale e utilizzando davvero pochissimi accessori. Una tecnica che le nostre nonne hanno sempre utilizzato e che con un po’ di manualità potrà essere realizzata ogni volta che vi lavate i capelli.

Scopriamo come realizzare la ruota svedese, seguendo tutte le indicazioni del video tutorial!



Capelli lisci senza piastra: come ottenerli con spazzola e phon

Chi ha detto che per ottenere dei capelli lisci si debba per forza utilizzare la piastra? Si potrà ottenere lo stesso risultato realizzando una piega perfetta soltanto con spazzola e phon. Vi basterà utilizzare la spazzola giusta, possibilmente una spazzola tonda con un diametro abbastanza largo e un phon.

Seguendo tutte le indicazioni illustrate nel video tutorial potrete imparare a lisciare i vostri capelli in modo davvero semplice e contenendo notevolmente lo stress per il fusto capillare che potrebbe subire con l’utilizzo di una piastra lisciante che raggiunge anche i 230 gradi.

