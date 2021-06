Trattamento alla cheratina: cosa è, come si applica e come farlo in casa

Trattamento alla cheratina. Scopriamo cosa è, come si applica e quali sono le tipologie e i benefici per i capelli.

Il trattamento alla cheratina è un potentissimo ristrutturante del capello che regala una chioma completamente nuova, un capello più forte, lucido, liscio e disciplinato con l’applicazione di una sostanza naturalmente presente nei nostri capelli, nella pelle e nelle nostre unghie.

La cheratina presente sui nostri capelli può subire una diminuzione della sua concentrazione sia con il passare del tempo che a causa dei trattamenti stressanti a cui sottoponiamo la chioma ogni giorno.

Il trattamento alla cheratina è una soluzione semi permanente che può regalare ai nostri capelli nuova forza e vigore per almeno due o tre mesi e val la pena sottoporsi al trattamento perché semplice e poco invasivo. Esistono anche trattamenti naturali per capelli sfibrati ottimi da preparare in casa e applicare settimanalmente.

Come si svolge il trattamento per capelli alla cheratina

Il trattamento professionale per capelli alla cheratina, può essere richiesto al proprio parrucchiere di fiducia e può essere di due tipologie principali, ricostruttivo o lisciante.

Trattamento alla cheratina ricostruttivo

Perfetto per capelli molto sfibrati, danneggiati e rovinati dall’utilizzo continuo di phon, piastre, ferri e indicato per i capelli non più giovanissimi che tendono a perdere la cheratina naturalmente. Il risultato finale sarà quello di capelli più sani, forti e corposi e si svolgerà in diverse fasi:

1- lo shampoo

I capelli saranno lavati con un prodotto specifico.

2-l’impacco

Sui capelli appena lavati si applica un impacco di cheratina e si pone la chioma sotto una fonte di calore. La posa è di circa 20 minuti e poi si prosegue con il risciacquo.

3-la maschera

Dopo l’applicazione del trattamento alla cheratina, ai capelli si regala una maschera fortemente idrantate che dona al capello lucentezza e morbidezza. La maschera prevede circa 5 minuti di posa e poi il risciacquo.

4-l’asciugatura

I capelli saranno asciugati con il phon e le ciocche saranno passate sotto l’azione della piastra per fissare il trattamento alla cheratina.

Dopo il trattamento se ne potranno mantenere i benefici utilizzando prodotti specifici consigliati dal parrucchiere come shampoo, balsamo e maschera contenenti nella formulazione cheratina.

Il trattamento alla cheratina lisciante

Questo trattamento nato in brasile negli anni 2000 viene in modo confuso descritto come trattamento alla cheratina perché in effetti la lisciatura del capello è affidata a sostanze come l’acido gliossilico o alla carbocisteina. Nel trattamento viene inserita anche la cheratina come proteina dal potere ristrutturante.

Trattamento alla cheratina: come farlo in casa

I trattamenti ristrutturanti alla cheratina o liscianti come l’”alisado brasileno” si possono effettuare anche a casa, acquistando i kit con i diversi prodotti.

Prima di effettuare qualsiasi trattamento per capelli casalingo a base di sostanze chimiche, sarà bene chiedere sempre il consiglio del proprio parrucchiere di fiducia.