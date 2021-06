Capelli mossi: il metodo per farli senza ferro che vi lascerà di stucco!

Capelli mossi senza usare il ferro? Ecco il metodo che rivoluzionerà la tua hair routine. Una cascata di onde senza rovinare i capelli con il calore.

Avere i capelli mossi è un ‘must’ dell’estate, un tocco di fascino alla chioma dal quale è davvero difficile non lasciarsi conquistare, soprattutto per tutte le donne che naturalmente hanno i capelli tendenti al liscio e sognano una capigliatura alla Belen Rodriguez.

Il caldo e anche il poco tempo a disposizione però molte volte ci spingono a rinunciare a questo tipo di piega, mentre invece esiste un metodo davvero semplice, economico ed efficace con cui poter avere capelli mossi da bellissime onde senza utilizzare ferri o piastre per onde che richiederebbero davvero impegno e tanto, troppo calore!

Capelli mossi: come lavare e pre trattare i capelli per creare delle onde perfette e dall’aspetto naturale

Se avete capelli tendenti al liscio o volete semplicemente disciplinare i vostri capelli mossi in una piega dall’aspetto perfetto e professionale, la prima cosa da fare sarà quella di lavare i capelli con uno shampoo che non contenga sostanze liscianti o particolarmente emollienti per il capello, questo perché il capello leggermente crespo si arriccia senza dubbio meglio.

Per crespo, non si intende un capello secco ma semplicemente deterso evitando lo step dell’applicazione del balsamo.

Una volta risciacquati i capelli, andranno tamponati in modo delicato con un telo in spugna e poi districati con un pettine a denti larghi o con una spazzola di tipo ‘tangle’.

Capelli mossi: ecco il metodo naturale e rivoluzionario per ottenere delle bellissime onde senza il ferro!

Se ami i capelli mossi soprattutto in estate potrai evitare di utilizzare ferri e piastre che rovinano i tuoi capelli e anche di utilizzare i bigodini utilissimi invece per ottenere una cascata di boccoli.

Potrai avere dei bellissimi capelli mossi in meravigliose onde utilizzando semplicemente due calzini e ad illustrarci questa semplice, curiosa ma a quanto pare efficacissima tecnica è la beauty blogger Adriana Spink in un video tutorial!

Non vi resta che recuperare due calzini di cotone e riempire la vostra testa di onde. Lo potrete senza dubbio realizzare concedendovi qualche momento per voi, magari dedicandovi alla vostra serie tv preferita o ad un buon libro!