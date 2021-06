Filippo Bisciglia, incidente a Temptation Island 2021: riprese interrotte. Ecco cos’è successo

Filippo Bisciglia è stato costretto ad interrompere le riprese di Temptation Island 2021: la confessione ha lasciato tutti senza parole.

Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio di Temptation Island. Quest’edizione, proprio come tutte le precedenti, vedrà ancora una volta Filippo Bisciglia al timone del programma. Programma che quest’anno si è rivelato decisamente più arduo da poter mettere in scena. Il motivo?

In un primo momento Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, ha rivelato che mai come quest’anno è stato complicato portare a termine i casting. In quanto la pandemia, e i relativi lockdown, si sono già rivelati una dura prova da superare per le coppie e considerando che siamo stati tutti chiusi in casa non si sono potute creare quelle classiche problematiche che fanno parte delle vite di tutti i giovani. Come ad esempio andare in discoteca o uscire a cena fuori con gli amici mentre il partner è a casa.

Nonostante ciò tutto è pronto per il grande inizio, anche se Filippo Bisciglia prima di Temptation Island ha confidato che sul set c’è stato un incidente che ha costretto tutti ad interrompere le riprese.

Temptation Island anticipazioni: Filippo Bisciglia costretto a interrompere le riprese

Intervistato dal noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha rivelato di essere proprio lui il protagonista di questo piccolo incidente sul set. In quanto sono stati costretti ad interrompere le riprese mentre stava facendo un discorso durante un falò con i fidanzati per poi ripetere il tutto. Ma per quale motivo è accaduto ciò?

LEGGI ANCHE –> Temptation Island sta per tornare, ma ricordate i momenti più trash? Gli episodi che hanno fatto la storia

“L’altro giorno, mentre parlavo durante un falò, mi è entrata in bocca una falena!“ ha esordito il conduttore, che di recente sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Giulia De Lellis. “Ho dovuto ricominciare di nuovo tutto il discorso daccapo” ha rivelato, ma fortunatamente tutto è riuscito a proseguire per il meglio e le riprese sono proseguite come sempre, ma purtroppo si sa: gli imprevisti sono sempre all’ordine del giorno.

Speriamo però non ce ne siano durante il corso di questa stagione, molto attesa dal pubblico del piccolo schermo che non vede l’ora di poter seguire le nuove avventure dei fidanzati e le fidanzate di quest’anno.

L’attesa è finita e da MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 inizia ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie insieme a Filippo Bisciglia… Ci sarete, vero? 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/l5ePfHJWiS — Temptation Island (@TemptationITA) June 19, 2021

Temptation Island sta per tornare e Bisciglia non vede l’ora di mostrare ai telespettatori le avventure dei protagonisti di quest’anno, che sembrano promettere grandi cose senza far rimpiangere quelli che li hanno proceduti durante il corso di questi anni.