Vuoi una chioma a prova di salone di bellezza? Basta scegliere la spazzola più adatta ai tuoi capelli

Ci sono diverse tipologie di spazzole per capelli e ognuna di loro è riservata ad un tipo di piega e anche di capelli. Scopriamo la funzione dei principali tipi di spazzole e pettini.

Le spazzole per capelli sono un accessorio indispensabile per tenerli ordinati e metterli in piega ma non sono tutte eguali. Esistono in commercio diverse tipologie di spazzole e pettini, molti dei quali li vediamo utilizzare spesso dal nostro parrucchiere di fiducia.

Scopriamo la funzione delle principali tipologie di spazzole, quelle che molto probabilmente abbiamo tutte nell’armadietto del bagno ma che utilizziamo in modo sbagliato!

Pettini e spazzole: la loro funzione principale e quando utilizzarli

Pettini e spazzole sono rappresentano due facce della stessa medaglia e hanno funzioni diverse ma non meno importanti gli uni rispetto alle altre. Mentre il pettine districa e divide e cotona le ciocche, la spazzole secondo le diverse tipologie, pettinano i capelli, li mettono in piega e li raccolgono.

Un pettine a denti larghi per esempio può essere utilizzato sotto la doccia per districare i capelli con il balsamo, se invece è a coda, può essere utilizzato per creare dividere la chioma con una riga centrale o laterale o per cotonare i capelli alla radice e regalare volume ad un’acconciatura.

Una spazzola piatta potrebbe essere perfetta per asciugare e pettinare dei capelli lisci e lunghi, mentre una rotonda per creare dei bellissimi boccoli. Scopriamo la funzione che hanno le principali tipologie di pettine e di spazzole.

Il pettine di legno

Il pettine di legno risulta perfetto per districare i capelli, soprattutto quelli mossi e ricci. Perfetto da utilizzare con il balsamo e anche per pettinare i capelli asciutti con molta delicatezza. Se vuoi capelli lucidi ed idratati, scopri il trattamento segreto delle donne giapponesi.

La spazzola con setole sintetiche

La spazzola con le setole sintetiche è quella più utilizzata e venduta. Perfetta per realizzare acconciature raccolte, e anche per pettinare i capelli sia mossi che lisci in modo delicato senza irritare il cuoio capelluto.

La spazzola con setole di legno

Le spazzole con i denti di legno, sono perfette per chi ama un prodotto naturale e perfetto per pettinare i capelli e massaggiare anche il cuoio capelluto in modo delicato e stimolante. Districano i capelli e contrastano l’antiestetico effetto crespo di solito provocato dalle spazzole con setole sintetiche.

La spazzola piatta

La spazzola piatta è perfetta per pettinare i capelli lisci e lunghi ma anche per ottenere una piega piatta, soprattutto lavorando per bene le radici. Perfetta per asciugare e lisciare frangia e ciuffi frontali. Può essere utilizzata anche per districare i capelli da asciutti e lo farà senza pericolo di spezzarli.

La spazzola con setole naturali

La spazzola con setole naturali è un trattamento lucidante per qualsiasi chioma ed è perfetta per realizzare acconciature raccolte con linee pulite e tirate. Delicata sulla fibra capillare e anche sul cuoio capelluto. Scopri le acconciature più belle da fare con capelli ricci e mossi da sfoggiare per l’estate.

La tangle

La spazzola più amata dalle giovanissime, la tangle che esiste in diverse versione accomunate tutte dalla presenza di setole morbide e perfette per districare i capelli senza spezzarli anche da bagnati. La spazzola ideale anche per pettinare le extension e per i capelli delle bambine.

La spazzola rotonda in metallo

La spazzola rotonda in metallo è la regina della piega, perché in grado di ottenere delle acconciature professionali e a seconda della circonferenza della spazzola, delle acconciature lisce o dei boccoli molto naturali.

Con le spazzole in metallo sarà possibile creare una messa in piega con molto volume alle radici perfette per chi non ha una grande quantità di capelli ma cerca uno stile ricercato.