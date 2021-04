Sabato Look of the Day: ispirazione Belen Rodriguez!

La settimana si è conclusa. La primavera è arrivata insieme alle giornate soleggianti. Quale occasione migliore per sfoggiare un nuovo outfit, ma quale? Per il Look of the Day del sabato ci ispireremo a… Belen Rodriguez!

Arriva il week-end, ci togliamo i vestiti da lavoro, tute e sneakers, intenzionate ad indossare un outfit che ci faccia sentire bene, femminili e uniche. Apriamo quel mondo inesplorato che è il nostro armadio, e pensiamo… cosa mi metto? Allora in preda ad una crisi mistica apriamo i social e cerchiamo ispirazione da qualunque influencer, modella o sito di moda possibile e immaginabile. Ma una volta aperte quelle foto pensiamo: chissà quanto costeranno queste cose! Non mi potrò mai vestire così! Non ho nulla di simile nell’armadio! Con questo Look of the Day del sabato proviamo a sfatare questi miti e a creare un outfit basato su una delle showgirl più seguite del momento: Belen Rodriguez!

Ecco una guida per creare un Look of the Day del sabato ispirato a Belen Rodriguez! Pronti, partenza, via al Look!

Creare un outfit spesso e volentieri significa creare un identità: mostriamo a chi ci circonda chi vogliamo essere e cosa vogliamo far vedere di noi stesse. A volte vogliamo essere naturali, mostrandoci con trasparenza, a volte vogliamo sperimentare, e quindi usciamo fuori dalla nostra zona confort. Ma a tutte è capitato di svegliarsi la mattina e di non sapere cosa indossare, quale stile utilizzare o quale outfit creare.

A quel punto ricorriamo ad un aiutino; prendiamo il nostro smartphone, apriamo i nostri cari social e “scrolliamo” all’infinito, in attesa che davanti ai nostri occhi arrivi l’abbinamento perfetto, quello che rispecchia a pieno il mood della nostra giornata. E quante volte ci è capitato di fermarci su un outfit che ci ha particolarmente colpito, studiarlo nel dettaglio per poi abbandonarlo, pensando di non poterlo indossare perché magari non ci starebbe bene o non abbiamo quel capo esatto nell’armadio.

Quando vediamo personaggi dello spettacolo, modelle, influencer, indossare con naturalezza i loro outfit, capita di cadere nello sconforto o di sentirsi insicure davanti a quegli esempi, ma con questa guida di stile proveremo insieme a vedere quanto sia facile indossare outfit delle nostre influencer preferite, senza poi così tanto sforzo. Siete pronte?

Per questo Look of the Day utilizzeremo un outfit di Belen Rodriguez composto essenzialmente da tre semplicissime cose: una giacca con frange, un abito pois e uno stivale camperos. Tre semplici capi che magari non avremmo mai pensato di indossare nello stesso outfit, ma che invece nell’insieme legano alla perfezione!

L‘abito corto a pois è un ottimo alleato per la stagione primavera/estate, perché la fantasia presente su tutto il capo nasconde quel “rotolino” di troppo causato dalle colombe e dalla cioccolata che sembrano non finire mai nelle nostre cucine. Per non parlare della forma svasata sui fianchi e della lunghezza mini, che slanciano la gamba facendoci sembrare più alte e esili!

E allora perché non abbinare questo abito ad uno stivale camperos, o texano, must-have della stagione primaverile.

Tocco di stile la giacca a frange: fa molto anni ’70, ma per chi non lo avesse capito, portare sopra un vestito con taglio dritto una giacca oversize molto ricca, come la giacca a frange, distoglie otticamente l’attenzione da quei punti del nostro corpo che non sempre ci fanno indossare i nostri outfit con sicurezza. Hai capito Belen! Mi sembra proprio che questo look sia stato studiato alla perfezione! Chi lo avrebbe mai detto!

La settimana si è conclusa, insieme all’ultima guida di stile della settimana. Adesso prendete spunto da queste righe e sperimentate! Create il vostro outfit, e mi raccomando, ricordatevi di essere sempre uniche!

Emanuela Cappelli