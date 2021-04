Belen Rodriguez, labbra rifatte? Il web insinua il dubbio, ma spunta la verità

Belen Rodriguez pubblica una foto in bianco e nero e il web insinua il dubbio che abbia gonfiato le labbra, ma spunta tutta la verità.

Labbra rifatte per Belen Rodriguez? A scatenare il dubbio è stata una follower della showgirl argentina che, sotto un primo piano della showgirl argentina, si è soffermata sulle labbra chiedendo a Belen di non gonfiarle più. Il commento ha scatenato un botta e risposta con le altre fan della showgirl che hanno replicato difendendo Belen che ha reagito ringraziando semplicemente una fan che si è schierata dalla sua parte.

Ma qual è la foto che ha scatenato i fan della showgirl argentina? Le labbra di Belen sono davvero diverse rispetto al passato? Andiamo a scoprire tutto.

Belen Rodriguez, labbra gonfie? La foto che ha scatenato il web

Sempre più bella, Belen ha deciso di regalare ai suoi 9,9 milioni di followers la foto che vedete qui in alto. Uno scatto in bianco e nero in cui la showgirl argentina sfoggia tutta la sua bellezza e sensualità. Più di 141mila i like che Belen ha ottenuto insieme a tantissimi complimenti. Non sono mancati, tuttavia, i commenti contrari come quello di una follower che ha invitato la showgirl a non gonfiare più le labbra.

“Sì, però, basta gonfiare le labbra. In questa foto sembrano canotti”, ha scritto un’utente. A rispondere sono state altre fans della showgirl argentina. “Le labbra con la gravidanza tendono a gonfiarsi. Capre! I filler nn si possono fare in gravidanza. Capreeee”, ha risposto una fan. E un’altra ha aggiunto: “Le labbra si gonfiano da sole in gravidanza, è vietato fare i filler tra l’altro”. A quest’ultimo commento, Belen ha risposto con un “grazie”.



Nessun intervento per Belen Rodriguez che, incinta di 23 settimane della piccola Luna Marì, si sta godendo la gravidanza circondata dall’amore della famiglia e del fidanzato Antonino Spinalbese con cui ha ritrovato la voglia di credere nell’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Serena e felice, Belen appare sempre più raggiante sui social come sottolineano i fans nel vederla con il pancino che continua a crescere. In estate, dunque, la showgirl conoscerà la sua piccola Luna Marì.