Scopri i 5 capisala che ci terranno compagnia in questa primavera 2021, dai blazer super chic al più casual giacchetta di jeans.

Il sole splende per sempre più ore lungo la giornata e le temperature si fanno sempre più miti. E’ la primavera, la stagione sinonimo di rinascita per molti e per noi fashion addicted emblema di un drastico cambio di guardaroba.

Non tutto viene ancora messo via come in estate ma, senza dubbio, alcuni capi leggeri iniziano a fare capolino e i più pesanti vengono sostituiti.

I primi di quest’ultimo gruppo sono i capispalla che diventano più divertenti e leggeri ma che, certamente, ancora non possono scomparire.

Quali sono allora i capispalla più iconici di questa primavera 2021? Scopriamolo insieme.

5 capispalla must have per la primavera 2021

Tante le proposte del mondo della moda in fatto di giacche e affini che, di questi tempi, sono indispensabili supporti durante le ore più fredde della giornata.

Se infatti i vestiti sono più leggeri, nelle prime ore del mattino e in quelle della sera, meglio affiancarli a qualche apposito capospalla. Cinque sono a nostro parare quelli imperdibili in questa primavera 2021: scopriamoli insieme.

Trench – Il classico dei classici non poteva certo far sentire la sua mancanza. Al classico modello in stile Burberry si affiancano quest’anno variante più o meno oversize e più o meno colorate. Le nuance più disparate potranno infatti esser sperimentate, dall’azzurro al verde lime passando per rosa e molto altro ancora.

Blazer oversize – Dall’inverno arriva lei, la giacca maxi che ora può abbinarsi a minigonne, pantaloncini e calze decisamente più velate in un mix perfetto per chi vuole puntare tutto sulle gambe. Anche qui colori sgargianti a non finire sostituiscono, ma solo in parte, il pattern a quadri della stagione fredda

Giacca jeans – Potevamo forse far a meno proprio di lei? Spopola quest’anno nel modello taglio boyfriend, leggermente oversize, insieme a lavaggi chiari o dal sapore vintage, per non parlare poi delle varianti iperfemminili che si fanno strada a suon di applicazioni floreali, perline e ricami.

Bomber – E’ tornato durante l’ultima stagione fredda e certo non poteva abbandonarci proprio ora. Il tessuto si fa dunque più leggero ma questo inno agli anni ’90 non accenna a tornare in soffitta. del resto il tocco sportivo sembra andare sempre più per la maggiore di questi tempi, tuto sta dunque all’armonizzarlo ai nostri look.

Giacca di pelle – Altro grande classico intramontabile che ci fa sempre piacere ritrovare. Niente vie di mezzo quest’anno, almeno che non abbiate qualche bel modello vintage da sfoggiare: la giacca di pelle sarà o lunghezza bolerino o lunghezza spolverino, quasi a strizzare l’occhio a cari vecchi soprabiti un po’ dimenticati di questi tempi.

E voi, per quale capospalla opterete questa primavera?