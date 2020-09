Giacca di jeans: tutti i modi per indossarla ed essere sempre alla moda

Con l’arrivo dell’autunno tornano finalmente le giacche. Scopri come abbinare la giacca di jeans senza commettere errori ed essere sempre alla moda!

Il ritorno dell’autunno ci permette per la prima volta dopo tanto tempo di indossare una giacca.

Queste sono le sere nelle quali, quando usciamo, comincia a diventare d’obbligo portare con noi un giacchetto.

Vediamo insieme come abbinare il capo perfetto per questa stagione: il giacchetto di jeans!

Giacca di jeans: ecco i suggerimenti per indossarla al meglio

É un capo intramontabile che tutte abbiamo nell’armadio, in ogni forma e colore.

Se anche Emma Marrone non vedeva l’ora di sfoggiarla e le temperature finalmente ve lo permettono, è ora di tirare fuori dall’armadio la vostra giacca di jeans preferita.

Per indossarla al meglio ci sono alcune regole e suggerimenti da seguire. Importante, innanzitutto, scegliere il colore ed il taglio che preferite: ce ne sono di tutti i tipi!

La gamma dei blu denim spazia dagli scuri ai chiari, usando tantissime sfumature; non ne esiste una perfetta ma solo quella che preferite di più.

Anche il taglio della vostra giacca di jeans è a vostra completa discrezione: scegliete giacche oversized per un look più vintage (e per usarle anche con un maglione sotto per i giorni più freddi) oppure crop top o strette per look più contemporaneo.

Scopriamo insieme quali sono gli accostamenti migliori e gli errori assolutamente da evitare quando utilizziamo il giacchetto di jeans!

Jeans su… jeans: un errore?

La regola vorrebbe che non si indossasse mai jeans su jeans.

Le ultime tendenze in fatto di moda, però, hanno sdoganato questo tabù ed approvato questo accostamento.

Per non esagerare, se proprio volete sfoggiare un outfit interamente in denim, è il caso di mischiare colori e gradazioni.

Un jeans scuro può andare d’accordo con una giacca di jeans di colore chiaro, così come camicie di jeans chiaro si possono abbinare a jeans neri o bianchi (se non sapete abbinare i pantaloni bianchi qui tutti i nostri suggerimenti).

Il rischio di abbinare la giacca di jeans su pantaloni dello stesso colore è che il vostro outfit “sparisca” cioè diventi banale e piatto.

Usate accessori colorati per ravvivare il vostro look e scegliete una maglietta dalla fantasia basic (le righe ad esempio vanno benissimo) oppure una bianca (ecco perché doveste sempre averne nell’armadio).

Un outift in total jeans è appropriato per serate fuori con gli amici, oppure per un evento poco elegante.

Assolutamente vietato indossare questi accostamenti per occasioni più serie!

Giacca di jeans su vestiti corti o lunghi

Il luogo comune riguardo al fatto che i jeans stiano bene con tutto è particolarmente vero quando si tratta di vestiti.

Che siano minidress (i vostri migliori alleati se siete basse) o vestiti lunghi, il risultato non cambia: la giacca di jeans si adatta benissimo ai vestiti!

Per essere sicure di non commettere errori, però, ricordate di fare attenzione agli accessori: se il vostro vestito ha più colori sgargianti non esagerate con cinte e scarpe.

Scegliete colori neutri anche per la borsa, in modo da non risultare troppo eccessive.

Se volete abbinare la giacca di jeans ad un vestito, ricordate che è meglio usare scarpe basse e di materiali naturali (tela e cuoio, ad esempio) piuttosto che indossare tacchi alti.

L’idea è di giocare con il concetto di romanticismo legato al vestito e quello di spregiudicatezza della giacca di jeans (vero e proprio simbolo dei bulli degli anni ’80: se non ci credete date un’occhiata alla serie tv Cobra Kai, su Netflix!)

Il contrasto tra questi due elementi basta ed avanza: non aggiungete troppi ingredienti!

Jeans e felpa: outfit rilassato

Abbinare la felpa ai nostri outfit non è sempre semplice: con la giacca di jeans, però, non potete sbagliare.

Vanno bene felpe oversized oppure crop top: il vostro look streetwear sarà ineccepibile!

Il trend della moda 2020/2021 sostiene che lo sportwear la farà da padrone anche grazie ai nostri acquisti in quarantena!

Se volete sfoggiare un look rilassato, comodo e soprattutto caldo l’abbinamento felpa e giacca di jeans è quello perfetto.

Non dovete preoccuparvi di scegliere i colori e le fantasie: tutto è permesso!

Camicia e giacca di jeans: è sì!

Giacca di jeans e camicia preferita? Assolutamente sì!

Questi due elementi, uniti insieme, riescono a rendere l’outfit allegro e divertente senza appesantirlo troppo.

Potete indossare questa combinazione per un incontro di lavoro informale o per un appuntamento importante: gli elementi colorati o spiritosi della vostra camicia si sposano alla perfezione con la giacca di jeans.

Per rendere il vostro outfit davvero interessante puntate e sbizzarritevi con gli accessori!

Cappelli, borse, cinte e scarpe colorate: in questo caso non esistono le esagerazioni.

Jeans e camicia sono perfetti insieme per dimostrare che siete ragazze serie e alla mano… con una punta di allegria!

Insomma, la giacca di jeans è un must irrinunciabile per chiunque.

Dagli outfit più eleganti a quelli più sportivi il rischio è solo uno: che ve la rubino!