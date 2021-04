Sei sicura che il tuo partner sia sincero? 5 modi infallibili per capire (prima che sia troppo tardi)

Avere dei dubbi sull’altro è normalissimo specie se abbiamo avuto una vita sentimentale turbolenta. Ecco i segni che dimostrano che puoi fidarti di lui.

La tua vita sentimentale è stata un pò burrascosa? Sei stata delusa e ora non sai più come riconoscere se hai davanti un uomo davvero sincero? Se hai dei dubbi sulla sincerità del tuo partner e sulla stabilità della relazione puoi provare ad osservare il suo comportamento.

Lui è sincero con te? Ti ama davvero? Ecco come capirlo

Quando la relazione inizia a farsi seria è normalissimo porsi delle domande per capire se il rapporto ha il potenziale di evolvere. Spesso i dubi ci attanagliano anche se non abbiamo reali motivi per dubitare della relazione o del partner, non si tratta di mancanza di fiducia si tratta solo di voler essere sicuri che stiamo facendo la cosa giusta specie se in passato abbiamo collezionato qualche delusione. Se vuoi sapere se lui è davvero sincero e pronto ad intraprendere con te una storia d’amore importante valuta questi segni.

1. Valuta la componente motivazionale

Se ti ama in modo sincero tenderà ad essere il tuo coach motivazionale, ti spinge a migliorare, a credere in te stessa, a lasciare la tua zona di confort e a planare verso il successo. Se tu ti senti realizzata lui è felice, non ti trattiene perché teme di perderti.

2. Valuta il fattore difetti

Nessuno di noi è perfetto e nessuno è tenuto ad accettare tutti i difetti dell’altro ma solitamente un amore sincero adora del partner tutto, non solo i pregi. Se ti accetta come sei e non tenta di cambiarti ti ama sinceramente.

3. Valuta come si comporta in intimità

Un uomo innamorato tende ad assicurarsi di soddisfare prima ancora di essere soddisfatto. Se lui si interessa ai tuoi orgasmi è perché vuole che tu sia soddisfatta in ogni aspetto della relazione. Sa che l’intimità è una componente chiave della relazione e punta a renderla speciale. Non dimenticare di dirgli quanto ti è piaciuto fare l’amore con lui. Inoltre dovresti valutare il suo atteggiamento nella fase di relax, se è tattile, ti accarezza, ti da i bacini,

significa che il contatto fisico con te lo fa stare bene. Il tatto è un segno che dimostra affetto e tenerezza.

4. Valuta il suo grado di gelosia

Non è possessivo ed eccessivamente geloso ma tende a mostrare un pò di gelosia quando parli di un altro uomo che rispetti o quando parli di un collega che vedi spesso. Questo non è un segno di sfiducia ma conoscendo e apprezzando il tuo valore ha paura di perderti.

5. Valuta i suoi progetti futuri

Non parla di matrimonio o figli ma ti include nei progetti futuri come vacanze estive. Inoltre ti include negli eventi di famiglia, il matrimonio della cugina o il compleanno della nonna. A poco a poco, ti fa avanzare nel sul suo futuro e rende il suo futuro un qualcosa di comune.