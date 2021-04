Akash Kumar contro Tommaso Zorzi? Lui tuona: “Sei talmente raccomandato che …”

E’ guerra tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sembrerebbe aver lanciato una pesante frecciata su Instagram.

Akash Kumar è senza alcun dubbio il concorrente più discusso di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante il suo percorso sia durato soltanto una settimana, in un primo momento era stato eliminato dal pubblico del piccolo schermo e poi ha scelto lui di non accettare di restare sull’isola dei “parassiti”, continua ancora a far parlare di sé a distanza di settimane.

Dopo la fine del suo percorso, infatti, non sono mancate le critiche e le frecciatine nei confronti di Tommaso Zorzi. In particolar modo nelle scorse ore il modello sembrerebbe avergli lanciato una grossa frecciata in occasione del lancio de Il Punto Z, la rubrica che l’opinionista aveva durante la diretta dell’Isola che è diventato un vero e proprio show digitale.

Akash, proprio durante il lancio del programma, ha pubblicato una strana frase sul suo profilo Instagram che è sembrata essere una frecciata a Tommaso, anche se è bene specificare che lui non ha fatto nomi. Quindi potrebbe trattarsi di un’altra persona, ma gli utenti della rete l’hanno subito accostata a lui visto che è stata pubblicata in contemporanea al lancio dello show.

Akash ha lanciato una frecciata a Tommaso Zorzi? Ecco che cosa ha scritto sul suo profilo Instagram.

Isola dei Famosi: in arrivo il confronto tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi

Tra alti e bassi, tra un #TZVIP e un #GFVIP… è arrivato #IlPuntoZ con il nostro @tommaso_zorzi! 😍 Rivedi su Mediaset Play la prima puntata 👇https://t.co/cPR9UsCv7l — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 8, 2021



Akash Kumar sul suo profilo Instagram, senza fare alcun nome, ha accusato, secondo gli utenti della rete Tommaso Zorzi, di essere una persona così raccomandata che non riuscirebbe nemmeno a far uscire pulite gli esami delle urine. Insomma, di certo non un complimento, ma una pesante insinuazione nei confronti del destinatario di questo messaggio.

“Sei talmente raccomandato che da solo non riusciresti a superare nemmeno gli esami delle urine” ha scritto nelle sue Instagram stories per poi commentare, sotto ad un post dell’Isola dei Famosi che annunciava il nuovo show di Tommaso Zorzi, che ha avuto modo di poter ospitare Giulia Salemi per un nuovo confronto, che si incontreranno durante la diretta di lunedì con Ilary Blasi: “Ci vediamo lunedì “pazzesca Milano”” facendo riferimento al soprannome che l’influencer si era ironicamente dato facendo riferimento a Selvaggia Roma.

Akash Kumar ha dato del raccomandato a Tommaso Zorzi? Secondo gli utenti della rete sì, ma sicuramente lunedì prossimo, qualora questo confronto dovesse realmente esserci, avremo maggiori chiarimenti a riguardo e come al solito non tarderanno nemmeno le sorprese.