Il trench, un capo che ha fatto la storia della moda ma anche del cinema. Impariamo allora dalle dive del grande schermo come indossarlo al meglio.

Burberry, Versace, Armani, non c’è grande griffe che non abbia proposto al mondo la sua versione del trench, classico della moda senza tempo e icona trasversale sia come genere che come epoca.

Un trench non passa mai di moda, va bene in tutte le occasioni e sia gli uomini che le donne possono beneficiare del suo supporto.

Lo sanno bene le dive del cinema, tutto prima o poi divenuto orgogliose fautrici del trench e pronte a legare a questo capo l’immagine die loro personaggi più famosi.

Scopriamo insieme gli esempi più illustri dell’incontro tra grande schermo e trench.

Indossa in trench come le dive sul grande schermo

Di esempi in cui il cinema ha dato lustro a questo capo senza tempo ce ne sono numerosissimi.

Curiosando sul web noi abbiamo deciso di selezionarne cinque, i più iconici a nostra parere e simbolo delle diverse opportunità che un capo come trench può regalare.

Che cosa hanno in comune questi cinque look? La cintura rigorosamente annodata e ben stretta, un tocco femminile che rende il trench più avvitato e amico delle nostre forme. Per il resto ogni look ha il suo plus. Scopriamoli insieme.

Meryl Streep, Kramer contro Kramer – Modello lungo e stivali alti, se hai uno stile retrò e sogni un daily look contemporaneo in chiave anni 70 è a Meryl Streep che dovrai ispirarti. In uno dei tanti film che le valse l’Oscar, Kramer contro Kramer, l’attrice arriva al parco per rivedere il figlio con questo outfit semplicemente senza tempo. Incantevole!

Audrey Hepburn, Colazione da Tiffany – Modello avvitato, occhiali scuri e un bel foulard: è subito Colazione da Tiffany. Nel film a cui è senza dubbio più legato il suo mito di fashion icon, Audrey Hepburn sfoggia un’impareggiabile eleganza anni ’60 tornato oggi di gran voga. Il foulard in testa in perfetto stile vintage sarà allora il tocco in più di cui siamo sempre in cerca.

Uma Thurman, Pulp Fiction – Se sedurre è il tuo chiodo fisso allora trasformati in Mia Wallace e danza con il tuo trench abbinato a una classicissima camicia bianca e dai pantaloni neri. In questo caso un trench over molto anni 90 e molto attuale farà al caso tuo.

Marlene Dietrich, Testimone d’accusa – Se parliamo di classici senza tempo ecco che la variante più scura del trench ci compare in un meraviglioso mix di grinta e femminilità nel look da tribunale della grande diva. Uno stile d’ispirazione per tutte quelle donne che fanno del carisma la propria arma vincente.

Sophia Loren, La chiave – Il fascino senza tempo del look della nostra grande attrice, vera e propria bandiera dell’Italia nel mondo, ci mostra alla perfezione come il colore neutro del trench si presti ad accostamenti di grande impatto, come quello con il foulard magenta sfoggiato nella scena che potete rivedere qua sotto.

Quale diva del grande schermo vi ispira dunque di più? Per copiarne lo stile vi basterà un bel trench e qualche abbinamento mirato.

Allora, che trench sia!