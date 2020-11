By

La giacca di pelle più che un capo d’abbigliamento è un modo di essere. Vediamo i modelli del momento tra opzioni luxury e low cost, tutte rigorosamente nere.

Mentre ne “La Grande Fuga” (1963) la sfoggiava Steve McQueen, in “Happy Days” (1974/1984) era Henry Winkler, alias Fonzie, a pavoneggiarsi con il suo chiodo nero. Olivia Newton-John, invece, la giacca di pelle indossata nel cult “Grease” (1978) l’ha messa all’asta nel novembre 2019 per un’associazione benefica. Dell’attrice e cantante vi avevamo parlato a proposito della sua vita e carriera. Come dimenticare poi l’eroina della trilogia Millenium, Noomi Rapace, che nel personaggio di Lisbeth Salander in “Uomini che odiano le donne” (2009) indagava senza mai togliersi la consumata giacca biker.

Giacca di pelle nera: ecco perché ci piace tanto

La si può portare aperta o chiusa, può essere arricchita da cerniere metallizzate, bottoni dorati od essere di taglio maschile. Fatto sta che con una giacca in pelle nera ogni donna assume immediatamente un aspetto sexy. Basti vedere il modello Celine in pelle d’agnello (nella prima foto, 2800 euro) o la giacca biker di Tom Ford con tasche chiuse da zip a contrasto sul petto e sui polsini – dal costo di 3950 euro – per immaginarsi con un capo così intramontabile. Cifre elevate ma, assicurano i designer, giustificate dal brand e, soprattutto, dalla qualità dei materiali e dalla lavorazione atta a garantire longevità al prodotto.

Balmain è uno dei marchi più amati dalle celebrità di tutto il mondo grazie alle idee dello stilista Olivier Rousteing. Sta a voi decidere se valga la pena comprare il blazer in pelle che celebra gli anni Ottanta con spalline imbottite e bottoni decorati da una testa di leone (nella foto qui sopra) per 2790 euro.

A prezzi più contenuti si può acquistare su zalando.it la giacca minimal di Patrizia Pepe (foto sotto) a 274,99 euro. Il marchio fiorentino nato nel 1993 offre un’ampia scelta di capispalla in pelle ad ogni collezione e ve lo abbiamo dimostrato nel corso degli anni.

Il chiodo cropped di Twinset in similpelle è disponibile sul sito ufficiale a soli 185 euro. L’effetto è molto naturale, è foderato (elemento fondamentale per ogni giacca di pelle che si rispetti) ed ha comode tasche a filetto. Rimane corto in vita quindi meglio essere fresche d’allenamento!

Furono Irving Schott ed il fratello Jack a creare nel Lower East Side di New York i primi chiodi in pelle nel 1913. Chi l’avrebbe detto che dopo più di un secolo sarebbero stati ancora così in auge?

Silvia Zanchi