Come sostituire lo zucchero nei dolci: ecco le principali alternative

Lo zucchero bianco e raffinato è uno dei protagonisti di molti alimenti dolci. Scopriamo le principali alternative per sostituirlo.

Lo zucchero bianco e raffinato è uno di quegli ingredienti che di solito non manca mai nei dolci. Torte, caramelle, biscotti, plum cake, gelati, dessert di vario genere sono tutti alimenti che presentano quantità più o meno elevate di zucchero.

Se da un lato non dobbiamo abusarne perché può portare a diabete, glicemia alta e obesità dall’altro consumandolo a piccole dosi può essere un carburante che ci permette di avere le energie per affrontare giornate pesanti.

Scopriamo allora se vogliamo sostituire lo zucchero bianco nei dolci quali sono le principali alternative.

Ecco come sostituire lo zucchero bianco nei dolci

Se si è deciso di non consumare più lo zucchero bianco raffinato o per motivi di salute, o semplicemente perché preferite avere delle alternative, o perché volete solo ridurne un po’ la quantità vi forniamo una lista di dolcificanti naturali per sostituire lo zucchero nei dolci.

Anche perché oltre ad alimenti totalmente naturali esistono anche dei dolcificanti artificiali, che alla stregua dello zucchero bianco, non sono privi di rischi.

Tra l’altro avevamo già spiegato come lo zucchero, insieme anche ad altri alimenti, nei bambini possa alterare il loro comportamento.

Vediamo allora come possiamo sostituire la dolcezza che conferisce lo zucchero bianco ma raffinato da innumerevoli processi industriali con cibi del tutto naturali.

1) Miele. La prima valida alternativa che vi forniamo e che probabilmente già conoscevate è il miele. Possiamo usare tutti i tipi di miele, anche se il millefiori e quello di acacia sono i più delicati per preparare un ottimo dolce. Per le quantità si può considerare di sostituire 100 grammi di zucchero con 80 grammi di miele. Ricordiamo inoltre che se cotto ad alte temperature il miele caramellizza e quindi tende a colorare prima le preparazioni per questo non bisogna farci confondere nei tempi di cottura. Oltre che per i dolci è buono anche per dolcificare il caffè. Da segnalare infine che non è adatto ai vegani.

2) Zucchero di canna integrale. Un’altra alternativa che probabilmente in tanti già utilizzano. Di colore marrone e di consistenza molto più umida e sabbiosa rispetto a quello bianco. Si può usare con le stesse quantità di quello classico anche se bisogna ricordare che rilascia un sapore meno dolce rispetto a quest’ultimo. Perciò potrebbe non essere adatto per tutte le preparazioni. Rispetto a quello grezzo ha più vitamine, minerali ed ha meno calorie.

3) Zucchero di canna grezzo. Rispetto a quello integrale subisce un minimo processo di raffinazione ed anche quello più diffuso. Si presenta sottoforma di cristalli all’incirca tutti delle stessa grandezza a differenza di quello integrale, quindi è quello più simile allo zucchero bianco.

4) Fruttosio. È lo zucchero della frutta e del miele. Questi cibi lo contengono naturalmente. Rispetto allo zucchero normale dolcifica il 20% in più. Quindi per sostituirlo nei dolci potrete considerare che per 100 grammi di zucchero servono 80 grammi di fruttosio. Inoltre, costa un po’ di più rispetto allo zucchero normale.

5) Sciroppo d’acero. Si ricava dalla linfa degli aceri da zucchero o neri che viene fatta bollire. Ha una consistenza liquida ed è di colore bruno. Contiene molti sali minerali e dolcifica molto di più rispetto allo zucchero bianco. Quindi se lo volete sostituire considerate 80 grammi di sciroppo d’acero per 100 grammi di zucchero. Inoltre è il terzo dolcificante meno calorico dopo la melassa e la stevia.

6) Sciroppo d’agave. È ricavato dalla linfa dell’agave blu, una pianta carnosa e gelatinosa che si trova nel deserto Messicano. Offre molti sali minerali come calcio, magnesio, potassio e ferro. È composto per buona parte da fruttosio e mantiene un indice glicemico inferiore rispetto ad altri dolcificanti. Dolcifica il 25% in più rispetto allo zucchero raffinato, quindi la proporzione per sostituirlo è 75 grammi di sciroppo d’agave per 100 grammi di zucchero.

7) Stevia. Si ricava dalle foglie della stessa pianta che trae le sue origini in Sudamerica. Ottimo sostituto dello zucchero anche per chi soffre di diabete ha un altissimo potere dolcificante. Addirittura 300 volte di più dello zucchero bianco. In ogni caso non tutta la stevia dolcifica in egual misura quindi è bene leggere le etichette nelle varie confezioni che trovate in commercio. Ha un retrogusto di liquirizia, per questo a volte non è gradita da tutti i palati.

8) Melassa. Si ricava dalla lavorazione della canna da zucchero o della barbabietola da zucchero e si presenta in forma liquida, ma molto densa e di colore bruno. Per sostituirla serviranno 80 grammi di melassa per 100 grammi zucchero. Non è indicata per tutti i tipi di dolci

9) Malto. Deriva dalla germinazione di alcuni cereali, i più comuni sono orzo e mais. Si usa per preparare dolci lievitati e biscotti. Visto che dolcifica meno rispetto allo zucchero bianco occorre usarne il 50% in più.