Venerdì Look of the Day: Stivali!

Oggi creiamo insieme un outfit super trendy! Per il nostro Look of the Day del venerdì ci serviranno solo… un paio di stivali! Siete pronte? E allora diamo il via alla guida di stile e “get the look”!

La primavera è ufficialmente arrivata e ci addentriamo nel week-end, ma come vestirci? Con il Look of the Day di oggi creiamo un outfit perfetto per questa stagione, rimanendo sempre femminili ma soprattutto alla moda! Parleremo di…stivali! Quali scegliere e come abbinarli, per essere sempre di tendenza e uniche!

Creiamo il Look of the Day del venerdì a partire da un capo must-have della primavera 2021: gli stivali! Vediamo i modelli più trendy e creiamo insieme degli outfit irresistibili!

Per scegliere lo stivale più adatto per creare i nostro Look of the Day del venerdì dobbiamo focalizzarci su due cose: forma e materiale!

Bisogna parlare di forma e materiale perché di stivali è possibile trovarne a milioni in commercio, ma non tutti sono di tendenza. Quindi occhi e orecchie ben aperte: ecco i modelli da prediligere per la primavera 2021:

cuissardes: dal francese “coscia”, questa parola indica quel tipo di stivale aderente che arriva fino a sopra al ginocchio . Può avere il tacco , sia a spillo che largo, oppure essere platform , possibilmente con suola in gomma con carrarmato. Questo tipo di stivale si può abbinare con una camicia oversize a mo’ di abito, e un maxicardigan , che sia più lungo del vestito. In questo modo, otticamente la gamba sembrerà più lunga, riuscendo ad essere trendy valorizzando la nostra figura.

dal francese “coscia”, questa parola indica quel tipo di stivale che arriva fino a al . Può avere il , sia a spillo che largo, oppure essere , possibilmente con suola in gomma con carrarmato. Questo tipo di stivale si può con una camicia a mo’ di abito, e un , che sia più lungo del vestito. In questo modo, otticamente la gamba sembrerà più lunga, riuscendo ad essere trendy valorizzando la nostra figura. camoscio: gli stivali di camoscio sono ritornati a farci compagnia in questa primavera! Da scegliere morbidi in gamba, con le pieghe , da utilizzare con pantalone largo inserito dentro!

gli stivali di camoscio sono ritornati a farci compagnia in questa primavera! Da scegliere in gamba, con le , da utilizzare con inserito dentro! texani : lo stivaletto texano o camperos è stato già protagonista indiscusso dell’inverno, e andrà bene anche per questa primavera, ma con alcune differenze : basta ai materiali animalier e ai colori caldi, prediligete il nero , in ecopelle o vernice . Frase chiave sarà “make it simple”, semplice! Arricchite poi il look con magari un jeans semi aderente da portare dentro allo stivale, una t-shirt e il vostro amato chiodo in pelle !

: lo stivaletto o è stato già protagonista indiscusso dell’inverno, e andrà bene anche per questa primavera, ma con alcune : basta ai materiali animalier e ai colori caldi, prediligete il , in o . Frase chiave sarà “make it simple”, semplice! Arricchite poi il look con magari un semi aderente da portare dentro allo stivale, una e il vostro amato in ! stivale in gomma: questo è lo stivale più utilizzato dalle influencer , perché si può abbinare alla tuta più sportiva che avete nel vostro armadio, ma anche al dress più mini e femminile che possedete! Largo in gamba e può arrivare alla caviglia o sotto al ginocchio. La suola deve essere super visibile con il carrarmato più esagerato che trovate! Per la primavera prediligete, per questo stivale, il bianco ! P.s. adocchiate tacchi e stivaletti bianchi, preparatevi per il trend dell’estate!

questo è lo stivale più utilizzato dalle , perché si può abbinare alla più sportiva che avete nel vostro armadio, ma anche al più mini e femminile che possedete! in e può arrivare alla caviglia o sotto al ginocchio. La deve essere super con il più che trovate! Per la primavera prediligete, per questo stivale, il ! P.s. adocchiate tacchi e stivaletti bianchi, preparatevi per il trend dell’estate! punta squadrata: ultimo ma non meno importante è lo stivaletto dalla punta squadrata! Sceglietelo in ecopelle o in vernice, sia bianco che nero! Con un tacco basso, 5 o 7 cm, e alto non più della caviglia. Fate di questo stivale il vostro migliore amico! La sua versatilità vi accompagnerà in tutti i look! Va bene sotto al jeans, con le gonne lunghe o midi, con le camicia oversize, con le maxifelpe, con un pantalone boot-cut, insomma, sta bene su tutto, e in più, indosserete un tacco che sia veramente comodo!

E anche per oggi si conclude questa guida al look più trendy del momento! Adesso correte nel vostro armadio e create il vostro outfit del giorno utilizzando… gli stivali!

Emanuela Cappelli