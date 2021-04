Pentita di un taglio troppo corto? Ecco alcuni trucchi infallibili per far crescere i capelli più velocemente

Hai ceduto alle lusinghe di un bob cut davvero corto? Niente paura, con questi piccoli trucchetti i tuoi capelli ricresceranno più velocemente!

I capelli stentano a ricrescere nonostante una serrata beauty routine fatta di shampoo alle erbe miracolose, maschere costose e lozioni della nonna? Forse i cosmetici non sono la soluzione a tutti i problemi di ‘chioma’.

Se state aspettando da tempo che i vostri capelli crescano o siete davvero pentite di un taglio troppo corto o troppo scalato, forse la soluzione non sta nel coccolare i capelli dall’esterno ma curarli e donar loro vigore dall’interno, attraverso qualche abitudine sana e qualche segreto nascosto nell’alimentazione.

I 6 trucchetti infallibili per far crescere i capelli in modo incredibilmente veloce!

Se i vostri capelli non crescono, non dovete disperare e nemmeno dilapidare il conto in banca in prodotti per capelli super costosi, la soluzione come in molti altri casi della vita, la potrete trovare dentro voi stesse!

Il cuoio capelluto, come il resto dell’epidermide risente molto delle nostre abitudini di vita e per questo la soluzione per avere dei capelli forti, sani e lunghi sta nell’adottare uno stile di vita più ‘green’ e anche in qualche piccolo segreto di bellezza che non passa attraverso uno shampoo o un balsamo. Scopriamo i 6 trucchetti quasi infallibili che potranno aiutarti ad avere capelli più lunghi in pochissimo tempo! Se poi li vuoi anche lisci e perfettamente idratati scopri il trattamento segreto delle donne giapponesi.

1- Dormire

Dormire poco e ridurre drasticamente le ore del riposo notturno, non fa male solo alla nostra mente ma anche al cuoio capelluto. La stanchezza infatti provoca l’aumento dell’ormone dello stress, il cortisolo, che a sua volta provoca l’indebolimento dei follicoli causando una caduta dei capelli.

2- Ridurre lo stress nella propria vita

Il cortisolo, non aumenta soltanto per la mancanza di ore di sonno ma in qualsiasi altra situazione stressante della nostra vita. Per questo scegliere di affrontare la vita e le situazioni che generano più ansia, affrontandole con l’ausilio di discipline come la meditazione, la preghiera o lo Yoga, aiuterà anche i capelli ad essere più vigorosi e a crescere più velocemente.

3- Fare attività fisica

Fare sport ossigena il corpo ed in particolare tutti i tessuti come il cuoio capelluto. Una sferzata di energia dopo una bella corsa dunque, arriverà anche ai nostri capelli ed in particolare ai follicoli.

4- Inserire più ferro nell’alimentazione

Il ferro gioca un ruolo fondamentale nella salute del corpo ed in particolare anche di capelli e unghie. Per questo inserire nell’alimentazione cibi ricchi di questo minerale potrà aiutare anche la chioma ad allungarsi.

5- Massaggiare il cuoio capelluto

Il massaggio del cuoio capelluto è un’azione fondamentale per la salute dei nostri capelli e per agevolarne la crescita. Abbiamo dedicato a questa piacevole routine di bellezza un approfondimento che vi aiuterà a capire come effettuare un massaggio corretto.

6- Scegli l’acconciatura giusta

Legare i capelli in modo stretto e tirato indebolisce molto i capelli e ne causa spesso una caduta importante. Raccogliere i capelli in modo più morbido, magari in una treccia morbida o in un semi raccolto, aiuterà a fermare la caduta e anche a farli crescere più velocemente.