Capelli ricci o mossi: 5 acconciature top da sfoggiare con i primi caldi

I capelli ricci e mossi sono emblema di femminilità, scopriamo 5 acconciature top in cui raccoglierli durante la stagione calda che sta per arrivare.

Da sempre chi ha i capelli ricci o mossi li vorrebbe lisci e viceversa, questo fa parte dell’animo femminile e resterà un ‘vezzo’ che ci apparterrà sempre! I capelli ricci e mossi sono senza dubbio molto belli e femminili ma vanno saputi disciplinare, mantenere e soprattutto acconciare in modo grazioso e veloce, soprattutto durante la stagione calda.

Diciamo addio a tutte le acconciature improvvisate e disordinate per imparare da prima come gestire il capello riccio e mosso in modo perfetto e poi 5 acconciature molto carine e semplici da realizzare!

Capelli ricci o mossi: come prendersene cura ogni giorno

I capelli ricci e mossi necessitano di delicatezza nel trattamento, che sia il modo di pettinarli o i prodotti con cui detergerli e condizionarli. I ricci e le volute infatti debbono essere maneggiati con cura per non farli aprire e creare quell’antiestetico effetto crespo tipico di questo tipo di capelli. Scopri le soluzioni per evitare l’effetto crespo e gonfio dei capelli.

Lo shampoo dovrà essere un prodotto delicato e ricco di sostanze nutrienti e addolcenti ma il prodotto essenziale per poter trattare i capelli mossi e ricci sarà il balsamo che non dovrà appesantirli ma dovrà permettere di districarli facilmente evitando di rompere. Il pettine a denti molto larghi sarà poi il segreto per disciplinare questa tipologia di capelli.

Per quanto riguarda lo styling dei capelli ricci o mossi, sono molti i prodotti in commercio e tutti mirano a condizionare il capello mantenendolo elastico e e in grado di rendere il riccio morbido e definito. Dormire con una cuffia per capelli e su una federa del cuscino in raso, sarà il miglior modo per svegliarsi al mattino con i capelli in ordine! Se hai i capelli lunghi, scopri l’errore che sicuramente anche tu farai durante lo shampoo.

Cinque acconciature perfette per capelli ricci e mossi che potrai sfoggiare durante la stagione calda!

Il caldo sta arrivando e se avete dei meravigliosi capelli ricci, ecco 5 semplici e femminili acconciature da sfoggiare durante il giorno o anche per una serata in riva al mare magari con un bellissimo abito lungo e leggero.

Queste acconciature sono perfette per capelli di media lunghezza e saranno davvero semplici da realizzare! Le idee sono della beauty blogger e youtuber ragazza vanitosa e vi conquisteranno sicuramente.

Se avete i capelli ricci o mossi ma decisamente più lunghi, abbiamo pensato di proporvi anche queste acconciature realizzate dalla youtuber Federica Grech semplici da realizzare ma di grande effetto!

Non vi resta che mettervi davanti allo specchio per creare la vostra acconciatura top per l’estate 2021 e scoprirete di amare moltissimo i vostri capelli ricci!