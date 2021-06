Capelli come portarli in base all’outfit: raccolti, lisci o mossi

Come portare i capelli in base all’outfit. Capelli mossi, lisci o raccolti quale acconciatura scegliere da abbinare all’abbigliamento.

I capelli come l’abito regalano personalità e senza dubbio contribuiscono a creare quell’allure che contraddistingue ogni donna in modo unico.

Saper scegliere un abito che valorizzi le proprie forme è importante ed è altrettanto importante scegliere un’acconciatura che sappia valorizzare la persona che la sfoggia ma anche l’outfit.

Un’armonia perfetta, quella che crea stile e carattere e che conferma che è il particolare a fare la differenza.

Come un orecchino di perle riesce ad enfatizzare la luce sul volto di una donna, così un’acconciatura semi raccolta può completare in modo perfetto un outfit con un abito romantico dalla foggia fluente.

Scopriamo come scegliere il tipo di acconciatura in base all’outfit, dei consigli di ordine generale che possono certamente guidare nella scelta ma di certo non influenzare uno stile personale in cui ci si sente impeccabili e a proprio agio.

Capelli raccolti: quali outfit abbinare ad un’acconciatura romantica

Il capello raccolto è sempre molto femminile e regala grazia a chi lo sfoggia. Che i capelli siano lisci o ricci, quando si acconciano con uno chignon morbido, in un raccolto spettinato, ricco di boccoli o meravigliosamente geometrico, l’effetto finale è sempre quello di uno stile romantico e raffinato. Questo tipo di acconciatura si sposerà perfettamente con abiti e top senza maniche, con il monospalla, che sia esso appartenente ad un abito o un semplice top.

Il raccolto sarà perfetto anche in inverno, con un bel maglione a collo alto e naturalmente con la maggior parte degli abiti da sera o da cerimonia.

L’acconciatura semi raccolta, sarà impeccabile con un abito lungo in cotone e lino, con fantasie floreali e con bluse e camice dal in tessuto leggero come seta, organza, pizzo e tulle ricamato.

In inverno sarà perfetto da sfoggiare durante il lavoro, con un completo giacca, pantalone o gonna o con un abito strutturato con scolli profondi a V, barchetta o rotondi.

Capelli lisci: quali outfit abbinare a bob cut e capelli lunghi

I capelli lisci regalano senza quel fascino discreto e composto, capace però di stupire con look originali e sempre eleganti.

I capelli lisci sfoggiati in un bob cut corto o medio saranno perfetti da sfoggiare con un outfit semplice come un jeans e una camicetta, magari valorizzato da un bel paio di orecchini a bottoncino per uno stile raffinato e più importanti per un look sofisticato.

Il capello liscio e lungo è caratteristico di donne che amano giocare con l’abbigliamento vestendo vintage o al contrario che guardano molto alle linee pulite, con contrasti cromatici. Perfetti da sfoggiare con una gonna lunga e un top coloratissimi e anche con una semplice t-shirt abbinata ad un panta palazzo in tessuto morbido e avvolgente.

->>LEGGI ANCHE: Capelli mossi: il metodo per farli senza ferro che vi lascerà di stucco!

Capelli ricci: quali outfit abbinare al riccio corto e medio lungo

I capelli ricci sono spesso vissuti come una ‘croce’da portare, soprattutto a chi non sa gestirli con una beauty routine specifica, ma in realtà regalano un aspetto davvero femminile e affascinante capace di magnetizzare lo sguardo altrui.

Il capello riccio e corto, molto di tendenza in questa stagione sarà grazioso abbinato ad outfit frizzanti e colorati, magari arricchiti da accessori come cerchietti o fermagli. Perfetti con una gonnellina corta e svolazzante in estate ma anche con una longuette dalla linea strutturata in inverno. Impeccabili con i maglioni a collo alto, le camice e gli scolli a barchetta.

->>LEGGI ANCHE: I capelli come Giulia Salemi: arrendiamoci al crespo dell’estate con dignità

La lunga cascata di riccioli invece rappresenta la femminilità in tutta la sua meraviglia. Perfetti da portare su abiti che mettano in risalto le lunghezze, quindi con corpetti puliti e movimentati dal punto vita in giù e anche con bluse dallo scollo importante abbinate e pantaloni dalla linea semplice.