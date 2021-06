Momento difficile per Filippo Bisciglia prima di Temptation Island 2021: il post struggente del conduttore che ha commosso i fan.

Con un post pubblicato su Instagram, Filippo Bisciglia ha condiviso con i fans il momento difficile che sta affrontando insieme alla famiglia. Il conduttore di Temptation Island 2021 che andrà in onda dal 30 giugno, con una foto in cui da bambino è tra le braccia dei genitori, ha raccontato quello che sta affrontando insieme alla sua famiglia.

Poche ma toccanti parole quelle usate da Filippo Bisciglia che ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte di amici e fans e della fidanzata Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia e il drammatico messaggio

Momento difficile per Filippo Bisciglia e la sua famiglia come comunica il conduttore di Temptation Island 2021 che, durante le registrazioni del programma, ha avuto un piccolo incoveniente.

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”, ha si legge nella didascalia che accompagna la tenera foto.

Tanti like e messaggi per Filippo Bisciglia. Oltre al cuore rosso della fidanzata Pamela Camassa con cui, da anni, vive una bellissima storia d’amore, non sono mancate le parole di sostegno da parte di amici e fan.

“Bravo Filippo”, ha scritto Francesco Arca. “Tutto il mio sostegno amico mio”, sono le parole di Valeria Altobelli. E poi tanti i commenti dei followers che, in questi anni, non hanno mai smesso di seguirlo.

Dei genitori, Filippo Bisciglia ha parlato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni parlando di Molly, il cane che ha regalato alla mamma e di cui si è preso cura per un mese.

“Molly (questo il nome del cane ndr) sta con mia mamma. Gliel’ho regalata io. Ma io e Pamela l’abbiamo tenuta un mese perchè i miei genitori hanno avuto il covid. Quando gliel’abbiamo ridata ci è mancata tanto. E’ come se fosse mia. Amo i cani. Prima o poi ne prenderemo uno anche noi: così allergheremo la famiglia”.