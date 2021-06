By

Tentatori e tentatrici Temptation Island 2021, chi sono i single che metteranno in crisi le coppie: nomi e foto di tutti.

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2021? A mostrare le foto dei ragazzi e delle ragazze single che, dal 30 giugno, metteranno alla prova i sentimenti delle coppie che hanno deciso di partecipare al programma dell’amore. Le sei coppie sono state presentate sulla pagina Instagram del programma condotto da Filippo Bisciglia.

I tentatori e le tentatrici, invece, sono stati presentati ufficialmente dal settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 23 giugno, pubblica le foto 13 tentatori e delle 12 tentatrici che proveranno a mettere in crisi le sei coppie.

Chi sono, dunque, i ragazzi e le ragazze single di Temptation Island 2021? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2021

Sono 12 le ragazze single che, dal 30 giugno, condivideranno il villaggio di Temptation Island 2021 con i fidanzati provando a mettere in crisi le storie d’amore. Tra le tentatrici, come si legge su Novella 2000, ci sono due volti noti ovvero Giulia Mastrantoni che ha partecipato al trono over di Uomini e Donne corteggiando l’ex cavaliere Michele Dentice e Vincenza Botti che nel 2015 ha conquistato il terzo posto a Miss Italia.

Tra i 13 tentatori, invece, ci sono Luca Ventrone, tiktoker, concorrente di Mister Italia nel 2017 ed ex corteggiatore di Angela Nasi a Uomini e Donne, Davide Basolo, ex corteggiatore dell’ex tronista di Uomini e Donne, Luciano Punzo che ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, in coppia con Gennaro Lillio formando il team dei Guaglioni.

Le sei coppie che partecipano a Temptation Island 2021 e che hanno già scatenato la curiosità del pubblico sono: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico.

“Ci sarà una coppia formata da Valentina e Tommaso: loro mi hanno fatto riflettere molto perché lui ha appena 21 anni, lei 40 ed ha alle spalle un matrimonio con un uomo molto più grande di lei. Ecco, questa coppia potrebbe regalare sorprese nel bene o nell’amore“, ha spiegato Bisciglia al settimanale Chi. “In molti ci scrivono che non è estate finché non arriva Temptation Island! Ieri c’era il Festivalbar, oggi c’è il viaggio nei sentimenti “, ha aggiunto il conduttore.