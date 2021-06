By

Ti è mai capitato di sognare che il tuo partner ti stesse tradendo? Scopri perché fai questo sogno.

E’ capitato a tutti di sognare il tradimento del partner, più che un sogno si tratta di un incubo, noi che lo becchiamo in fragrante e la nostra vita che va in frantumi e quel dolore misto alla rabbia e alla delusione che sembra così reale. Ma perché sogniamo che il partner ci sia infedele? Un esperto di sogni ti fornirà la risposta.

Sognare il partner che ci tradisce, significato

Hai mai sognato che il tuo partner ti è infedele? Se lo hai fatto ricorderai bene la sensazione di sollievo al risveglio nell’apprendere che il fatto non era realmente accaduto. Ma perché sogniamo che il partner sia un traditore? E’ un sogno premonitore oppure è legato alla nostra insicurezza? Lauri Loewenberg, un’esperta in interpretazione dei sogni ci spiega perché facciamo questo tipo di sogno.

Non è raro sognare di scoprire il tradimento del partner almeno non tanto quanto lo è sapere il significato di questo sogno. Vuoi scoprire anche tu perché nei tuoi sogni il tuo partner ti è infedele? La scienza può fornirti una valida spiegazione. Dato che si tratta uno dei sogni più ricorrenti in assoluto, questo tipo di sogno ha destato l’interesse di molti studiosi che hanno condotto molteplici studi sull’argomento.

Oggi citeremo nello specifico le conclusioni alle quali è giunta la ricercatrice ed esperta di sogni Lauri Loewenberg e le conclusioni di alcuni ricercatori dell‘Università del Maryland. Ognuno di loro ha fornito una spiegazione valida e scientifica per giustificare il sogno del partner infedele.

Questo tipo di sogno non è reale eppure ci destabilizza. Al risveglio ci sentiamo confusi e a volte persino arrabbiati tanto quanto lo eravamo nel sogno stesso. Se poi l’oggetto del sogno è il riflesso di una nostra grande paura allora il tutto si complica.

Ti sei mai chiesto se le nostre paure e ansie possono manifestarsi oniricamente?

Moltissime persone sognano di scoprire il tradimento del partner, si tratta do un sogno ricorrente e sono le donne a farlo più spesso.

Scientificamente questo sogno è la conseguenza di una mancata o malsana comunicazione all’interno della coppia secondo i ricercatori dell’Università del Maryland.

Anche la ricercatrice Lauri Loewenberg sembra concordare. Secondo l’esperta questo tipo di sogno non ha nessun tipo di nesso con la realtà nel senso che non è un sogno che riguarda coppie che hanno problemi di tradimenti e lo ha decretato dopo aver condotto uno studio che ha coinvolto ben 5.000 pazienti. Analizzando i dati raccolti l’analista ha affermato che in pochissimi casi sognare l’infedeltà del partner è una proiezione di una situazione reale.

Questo sogno può verificarsi anche in coloro che hanno una relazione felice. Ci sono semplicemente periodi in cui ci si sente maggiormente trascurati e questo disagio ci fa fare questo tipo di sogni. Il sogno si manifesta ricordandoci le nostre paure e ansie, riguarda noi non il partner.

Secondo gli esperti questo tipo di sogno avrebbe un lato positivo ovvero farci svegliare e farci capire che è giunto il momento di dialogare con il partner, ovviamente non per accusarlo di un’infedeltà immaginaria, ma per manifestargli il nostro disagio inconscio. Questo sogno potrebbe persino salvare la nostra relazione compromessa.