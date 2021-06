Victoria De Angelis infiamma i fan dei Maneskin e spunta il commento di chi non ti aspetti

Victoria De Angelis dei Maneskin infiamma il web con le ultime foto pubblicate su Instagram e tra i tanti commenti spunta quello inaspettato.

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, direttamente da Parigi dove si trova con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi per una nuova tappa del tour promozionale europeo, infiamma i social.

Bellissima, con un look originale firmato da Lorenzo Seghezzi, Victoria lascia letteralmente tutti senza fiato. Gli occhi azzurri con cui trafigge tutti coloro che la guardano, le labbra carnose, i capelli lunghi e biondi con la frangia e con cui sta facendo tendenza, rendono Victoria un’icona di stile e di tendenza.

Le foto, scattate nella camera d’albergo di Parigi in cui sta soggiornando, hanno mandato letteralmente in tilt i social e, tra i tanti commenti spunta anche quello del fotografo del momento.

Victoria De Angelis dei Maneskin conquista Damon Baker: il commento infuocato

Quasi 900mila like e più di 8700 commenti per la foto di Victoria De Angelis che vedete qui in alto. Tra i tanti commenti, oltre a quelli dei milioni dei fans sparsi in tutto il mondo, spunta, come potete vedere nella foto qui in alto, anche quello di Damon Baker, uno dei più importanti fotografi di moda del momento.

Poco più che ventenne esattamente come i Maneskin che stanno scalando le classifiche di tutto il mondo portanto a casa un successo dopo l’altro, Damon Baker ha conquistato un posto di prestigio nel mondo della fotografia con i suoi scatti glamour, originali e mai banali.

Damon Baker che su Instagram è seguito da più di un milione di followers e segue 516 persone tra cui proprio Victoria e Damiano dei Maneskin. Sia sotto le foto del frontman che di Victoria sono spuntati i suoi commenti che non sono passati inosservati all’occhio attento dei fans che sognano uno shooting proprio con Damon Baker.

I Maneskin, oltre che con la loro musica con cui, attualmente, sono presenti in tutte le classifiche mondiali e che con più di 22 milioni di ascoltatori sono gli artisti più ascoltati nell’ultimo mese, stanno facendo tendenza anche con il loro stile.

Il look curato e studiato nei minimi dettagli con lo stylist Nick Cerioni sta facendo tendenza anche in Europa. Da Berlino ad Amsterdam, da Copenaghen a Parigi, i Maneskin continuano a sfoggiare outfit mozzafiato come potete vedere qui in basso.