Correttore e fondotinta, quale andrebbe applicato prima? La risposta degli esperti!

Il correttore ed il fondotinta sono due prodotti importantissimi per la realizzazione della base makeup. Scopriamo quale prodotto dovrebbe essere applicato prima.

Anche in estate sono poche le donne che rinunciano ad una base viso perfetta e performante. Il correttore ed il fondotinta sono senza dubbio i prodotti ‘must’ per sfoggiare un incarnato luminoso e compatto ma riguardo questi due prodotti makeup persistono molti dubbi su quale dei due debba essere applicato prima.

Se di base, ogni donna si regola come più preferisce e come le viene naturale fare, ci chiediamo se gli esperti abbiano una risposta certa sulla questione. Da profani, verrebbe naturale pensare che applicare prima il fondotinta sia la scelta migliore e solo dopo con l’applicazione del correttore si potranno mimetizzare le occhiaie e illuminare la zona perioculare.

Gli esperti del settore però cosa dicono? Abbiamo deciso di condividere con voi l’opinione della truccatrice italiana Giulia Bencich che, su quale prodotto sia giusto applicare prima tra correttore e fondotinta ha dedicato un video.

Correttore e fondotinta: quale prodotto andrebbe applicato prima? L’opinione della truccatrice Giulia Bencich

Il fondotinta ed il correttore sono due tra i prodotti più utilizzati ogni giorno, prodotti utili ad uniformare l’incarnato, mimetizzare inestetismi e donare al volto luminosità e freschezza anche se molto stanco.

Il primo aspetto da considerare nell’utilizzo di questi due prodotti è la loro formulazione e prima di chiederci quale sia giusto applicare prima, si dovranno scegliere delle formulazioni compatibili tra loro. Applicare un correttore minerale su un fondo liquido non sarà proprio la scelta migliore. Esistono molte tipologie di correttore per esempio che devono essere applicate in modo diverso, così come i fondotinta.

La combo perfetta potrebbe essere fondo liquido e correttore liquido o se si ha necessità di un correttore più coprente, fondo liquido e correttore in crema.

Ma scopriamo quale dei due prodotti dovrebbe essere utilizzato prima secondo il parere dell’esperta, guardando il video tutorial! I consigli della truccatrice, vi aiuteranno sicuramente a scegliere quale tipo di applicazione sarà più adatta alle vostre esigenze.

