Dramma social per Chiara Ferragni, ma lei si consola così

Chiara Ferragni è da tutti considerata l’influencer italiana più famosa al mondo, ma le cose sembrano essere cambiate per lei.

Chiara Ferragni non ha di certo bisogno di presentazioni. Nel corso di questi anni è diventata l’influencer per eccellenza, nonché uno dei personaggi più famosi del nostro paese. Tanto da raggiungere la fama in tutto il mondo. Non per niente, infatti, era l’italiana più seguita al mondo ma purtroppo le cose per la moglie di Fedez stanno presto per cambiare. Il motivo? Nelle scorse ore qualcuno l’ha purtroppo superata, diventando lui il personaggio più seguito nel panorama digitale italiano. Ma come poco importa dei numeri sui social, anche perché non c’è una differenza così netta tra loro, perché la bionda imprenditrice digitale ha deciso di consolarsi da questa “delusione” trascorrendo il suo tempo con chi ama di più.

Chiara Ferragni non è più l’italiana più seguita su Instagram. Il suo titolo è ora passato a Khaby Lame. Se il suo nome non vi è nuovo, niente paura: vediamo insieme chi è come ha fatto a strappare il trono al personaggio più famoso di sempre sul web.

Khaby Lame supera Chiara Ferragni su Instagram: lei si consola gli amori della sua vita

Khaby Lame è iscritto sulle piattaforme digitali dallo scorso anno, ma si è fatto rapidamente conoscere dagli utenti della rete grazie ai suoi video reaction in cui commenta, soltanto attraverso l’espressioni del viso e niente, i tutorial più assurdi del web. Sicuramente, scorrendo le home delle piattaforme social più famose, vi sarà capitato di vedere uno dei suoi video e probabilmente vi sarà scappato anche un sorriso perchè la sua spontaneità è davvero contagiosa ed è stato proprio lui ad aver avuto la meglio sulla Ferragni.

Chiara Ferragni al momento è seguita da ben 23 milioni e 900 mila persone, mentre lui da 24 milioni in totale. Certo, tra loro non c’è questo forte distacco di numeri e nulla impedisce che lei possa presto riavere il suo trono, ma al momento poco importa perché lei ha deciso di trascorrere questi giorni, come potete vedere dalle foto pubblicate in fondo a questo articolo, con le persone che più ama. Anche se sua sorella è stata protagonista di un piccolo incidente negli scorsi giorni.

Per quanto riguarda Khaby, invece, si sta godendo questa nuova ventata di popolarità.

Intanto non si fermano le polemiche intorno ai Ferragnez, dopo il titolo strappato, arriva in scena di nuovo il Codacons che ha trovato qualcosa che non quadra sul nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro, ottenendo però l’effetto opposto: invece di avere il sostegno della rete, hanno creato numerosi meme a tema.