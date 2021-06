Chiara Ferragni fiera delle sue Crocs personalizzate ma il web si divide. Intanto il prezzo fa riflettere molti.

Un tempo erano le calzature di medici e infermieri, poi la loro comodità le ha fatte spopolare proprio mentre il loro design le rendeva difficilmente digeribili alle più chic tra noi. Stiamo parlando delle Crocs, calzature che certo non appaiono come sinonimo di femminilità o seduzione ma che, senza dubbio, regalano ore di relax ai nostri piedi.

Anche i famosi hanno lentamente ceduto al fascino delle Crocs e tra costoro c’è senza dubbio lei, Chiara Ferragni, la regina di tutte le influenzare che più volte ci ha mostrato come comodità e stile possano andare a braccetto, anche se con risultati non sempre aperti a un plauso unanime.

Emblematico è stato il caso di ciabatte e calzettoni di spugna, la combo che, come lei ha scritto, ha shoccato l’Italia. Ora la Ferri rilancia e mostra con orgoglio le sue Crocs super personalizzate: la scelta questa volta sarà risultata vincente? Scopriamolo insieme.

Le Crocs di Chiara Ferragni dividono il web: quanto costano?

Crocs modello classico, viola e con tanti piccoli elementi inseriti per personalizzarle: ecco le calzature sponsorizzate da Chiara Ferragni.

Questa volta non possiamo onestamente dire che il web si sia ribellato, piuttosto si è diviso: molti commenti esaltano la buona influencer mentre altri sottolineano, anche in modo spregiudicato, come le Crocs non siano mai una buona scelta.

Qualora però voi faceste parte del primo schieramento ecco alcune informazione per ottenere le vostre Crocs personalizzate, proprio come ha fatto Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE –> Tutte pazze per la borsa Dior di Diletta Leotta? Il prezzo vi farà uscire ancor più di testa

Il sito stesso del marchio vi consente di procedere alla personalizzazione durante il processo di acquisto.

Potete comprare dei set di elementi e collocarli poi sulle vostre Crocs dove più vi piace. Ogni elemento della personalizzazione ha un costo che si aggira tra i due e i tre euro e al momento la calzatura base risulta anche in promozione (da 39,90 euro a 31,90 euro).

Certo gli elementi scelti da Chiara Ferragni al momento non siamo riusciti a trovarli sul sito ma le opzioni divertenti non mancano: cibo, loghi, faccine buffe e ovviamente enumeri e lettere, un’ampia scelta con cui sbizzarrirvi.

Allora, sarete le prossime a cedere al fascino delle Crocs? Se anche la regina delle influencer le ha sdoganate…