“La combo che ha shockato l’Italia”: Chiara Ferragni e l’accessorio della discordia

Chiara Ferragni ancora una volta nel mirino degli haters: a condannarla il look da viaggio in ciabatte e calzini di spugna

Il mondo del web ha purtroppo tra i suoi cittadini più illustri gli haters, un popolo di avversatori di “la qualunque” che, forti del trovarsi dietro una tastiera, si diverte a criticare in modo più o meno pesante gli altri utenti, il più delle volte quelli famosi.

Lo sa bene Chiara Ferragni, che spesso sotto i suoi post si trova a ricevere commenti al vetriolo, il più delle volte anche spregiudicati ed equivalenti ad altrettante mancanze di rispetto.

Anche una delle ultime foto pubblicate dalla regina delle influenzer ha dato vita a svariati commenti pungenti ma oramai Chiara sa anche riderci su. Eccola allora pronta a replicare oggi in una story, sottolineando “la combo che ha shockato l’Italia”. Ma quale è questa combo? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni viaggia in ciabatte e calzini di spugna

“Ma perché ti ostini a vestire sempre peggio????? Sei la regina del fashion ma non stai dando per nulla una bella immagine…. Boh….”

“Ste ciantelle non si possono vedere🤦‍♀️🤦‍♀️”

“Ma ti sei vestita al buio?”

“Va bene che sei la Ferragni ma un pò di gusto nello scegliere gli outfit 🤷‍♀️”

“A volte sei vestita davvero male”

Sono solo alcuni dei commenti giunti sotto la foto in cui Chiara Ferragni ha annunciato la sua partenza per la Spagna. Il suo outfit sportivo ha destato molte perplessità, in particolare la sua scelta degli accessori.

No, non parliamo della valigia Luis Vuitton o della borsa Prada bensì delle calzature: delle ciabatte in gomma con calzettoni di spugna! Eh si, avete capito bene: l’abbinamento che noi nemmeno in casa accetteremmo per la Ferragni è un perfetto look da viaggio.

Convinta della sua scelta Chiara riporre a ore di distanza anche una foto già a bordo dell’aereo, in cui summa proprio sulla “combo che ha shockato l’Italia”. Ma quanto è costata questa combo?

Le ciabatte in gomma sono firmate Acupuncture. Sul sito il brand propone il modello in nero, beige e marrone a un prezzo di 85 euro. Sappiate però che l’accessorio è già tutto esaurito, fatta eccezione per qualche pezzo in marrone.

Ma come mai vanno così per la maggiore delle ciabatte? Il trend è stato lanciato dalle Yeezy di Adidas, andate sold out a pochi giorni dal lancio consacrando così il must have dell’estate, anche se forse giusto Chiara Ferragni potrà seguirlo.

Voi ve la sentite di osare? Certo, i commenti di cui sopra non sono incoraggianti.