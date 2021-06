Andrea Cerioli totalmente rivoluzionato dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. L’ex tronista è cambiato nel corpo e nella mente: ecco cos’è accaduto

Andrea Cerioli è stato uno dei protagonisti più discussi dell’Isola dei Famosi. Il suo percorso, iniziato in sordina, si è poi ripreso con il passare delle settimane talmente tanto da arrivare in finale, battagliando per la vittoria. Alla fine classificandosi al terzo posto.

Insomma, Andrea ci ha regalato svariate emozioni, con molti alti e bassi, dal rifiuto di sostenere alcune prove, alla vittoria come leader della settimana al classificarsi primo finalista. Ma sempre con un solo pensiero nella testa, la sua splendida compagna, Arianna Cirrincione, la sua ex corteggiatrice a Uomini e Donne con il quale vive una magnifica storia d’amore. Andrea infatti vorrebbe presto mettere su famiglia con la sua amata. Ma intanto al ritorno dall’esperienza dell’Isola dei Famosi, per lui è cambiato tutto. Ecco cos’è successo.

Andrea Cerioli: totalmente cambiato il suo peso forma ma l’ex tronista non demorde

Ebbene sì, Andrea Cerioli è cambiato enormemente durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi. Il cambiamento più evidente e noto è sicuramente quello del peso. Andrea, come lui stesso ha sottolineato in alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, era partito con un peso pari a 82 chilogrammi, tra massa muscolare e altro. Dopo i 3 mesi passati sull’isola di Cayo Paloma, Andrea è tornato a casa sua dalla sua amata Arianna con un peso nettamente inferiore: pesava appena 60 chilogrammi, ben 22 chili in meno!

Adesso, come lui stesso sottolinea è sulla via del recupero: “Sono già 76, prossimo step allenamento come si deve…32 anni e sentirli tutti”, scherza Andrea facendo riferimento alla sua età anagrafica.

Nonostante le critiche iniziali sul fatto che si fosse messo poco a servizio del gruppo e su quanto stesse patendo la fame, la lontananza da casa e su come stesse affrontando un’esperienza non semplice come l’Isola, Andrea Cerioli si dice soddisfatto del suo percorso: “Sono contento di come sono andato. Mi sarei dato una settimana di tempo per come sono io. L’isola l’ho fatta perché tutte le persone vicino mi dicevano “Andrea non è per te non ce la fai”. La prima settimana è stata un delirio tra la mancanza di sigaretta e mancanza di cibo e mi mancava casa per alcuni motivi particolari. Mi sono fatto coraggio, è stata tosta, non lo nego. Sono Andrea non sono Raz Degan 2.0. Alcune cose non si sono viste. Ho pescato 12 pesci, ho litigato e polemizzato, poteva essere più interessante questo forse”. Partecipare al reality è stato un modo per mostrare un lato inedito rispetto a quello che si è visto nelle precedenti esperienze televisive e che quotidianamente si scorge sui social, come ha raccontato lui stesso, dichiarando di aver seguito le sue attitudini”