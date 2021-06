Andrea Cerioli torna sui social e le prime foto sono un colpo al cuore

Andrea Cerioli è tornato sui social dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Ecco le sue prime parole e chi ha incontrato dopo lo show.

Andrea Cerioli è stato il primo finalista di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, la prima che ha visto indossare ad Ilary Blasi le vesti di padrona di casa, ma nonostante ciò i telespettatori non lo hanno eletto come il proprio vincitore, preferendo puntare tutto sul giovane youtuber Simone Paciello, in arte Awed.

Nonostante ciò l’ex tronista di Uomini e Donne torna a casa più soddisfatto che mai del percorso che ha appena concluso e la produzione, nelle scorse ore, non poteva fargli regalo migliori permettendogli di incontrare, nonostante avesse perso la sfida contro Cecilia Rodriguez, la sua compagna Arianna Cirrincione.

Dopo la fine di questa stagione del reality show di canale 5, Andrea Cerioli è tornato sui social ed ha commentato per la prima con i suoi fedeli telespettatori, che non l’hanno mai abbandonato durante questi mesi trascorsi in Honduras, quest’esperienza che si è appena conclusa, pubblicando due scatti che si sono rivelati essere un vero e proprio un colpo al cuore per i fan.

Isola dei Famosi: le prime parole di Andrea Cerioli dopo la finale

Andrea Cerioli, nonostante non sia riuscito a portarsi a casa il titolo di vincitore, si è dimostrato essere al settimo cielo per la fine di quest’esperienza. In quanto può tornare alla sua vita di sempre e può finalmente mangiare normalmente. Senza doversi accontentare della solita pozione di riso.

“E’ stato surreale, grazie!“ ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne sul noto social fotografico, pubblicando un primo scatto in cui è in compagnia della sua fidanzata Arianna Cirrincione, colei che di più in assoluto durante il corso di questa dura esperienza ha sentito la mancanza e che più volte è dovuta intervenire per convincerlo a restare fino alla fine e portare a termine il suo percorso.

Il secondo scatto pubblicato, invece, è sempre in compagnia della sua compagna a ma lei si sono aggiunti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, su cui Belen non si è di certo risparmiata. Non è di certo un mistero che tra Andrea e Ignazio sia nata una bellissima amicizia e i gli utenti della rete si sono dimostrati ben contenti che i due abbiano scelto di volersi frequentare anche al di fuori del programma.

Discorso completamente diverso, invece, per Valentina Persia che era convinta di aver instaurato un bellissimo rapporto con Cerioli, ma le cose sono man mano andate a peggiore e lui non ne ha voluto più sapere nulla nulla, nonostante lei abbia più volte provato a chiarire le loro incomprensioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Andrea Cerioli dopo l’Isola dei Famosi sembra essere più intenzionato che mai a voler riprendere in mano la sua vita e chissà che quest’esperienza non gli sia di aiuto per una sua futura esperienza sul piccolo schermo.