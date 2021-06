Ignazio Moser rifiuta di fare la proposta di nozze a Cecilia Rodriguez: la reazione di Belen stupisce tutti

Ignazio Moser si è rifiutato di fare la proposta a Cecilia Rodriguez in diretta. La reazione di Belen ha stupito tutto il pubblico.

Ignazio Moser, nonostante fosse uno dei preferiti del pubblico del piccolo schermo, non è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria all’Isola dei Famosi, ma può considerarsi assolutamente come un vincitore visto che ha mostrato al pubblico del piccolo schermo un lato completamente inedito della sua personalità. Un lato che è stato sicuramente apprezzato da tutti i telespettatori che ieri hanno assistito al tentativo di Ilary Blasi di fargli fare una proposta di matrimonio in diretta alla sua compagna Cecilia Rodriguez, visto che i due sembrano avere intenzione di mettere su famiglia.

L’ex sportivo si è però rifiutato, affermando di essere un ragazzo molto riservato e che visto che la loro relazione è già stata esposta fin troppo a livello mediatico, preferisce viversi momenti come questo in totale riservatezza. Il pubblico del piccolo schermo ha apprezzato questo suo modo di vedere le cose, ma come avrà reagito sua cognata Belen Rodriguez? La bella modella argentina, sul suo profilo Instagram, ha commentato la scelta di Ignazio di non voler fare la proposta a sua sorella in diretta su canale 5. Ecco le sue parole.

Belen Rodriguez scrive a Ignazio Moser dopo l’Isola: “Poche parole, ma …”

Belen Rodriguez ha apprezzato la riservatezza dimostrata da Ignazio Moser alla finale dell’Isola dei Famosi, edizione che ha visto trionfare lo youtuber Awed, in quanto lo ha trovato di poche parole ma bene, sottolineando come in queste settimane si sia comportato sempre in maniera egregia portando a casa un bellissimo percorso.

“Sai che sono di poche parole“ ha esordito la sorella maggiore di Cecilia Rodriguez. “Ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere la tua cognata“ ha poi dichiarato per la prima volta, in quanto lei non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione o considerazione, a livello pubblico, su di lui. “Ignazio sei stato un grande!” ha poi concluso contenta di com’è andata quest’esperienza del tutto nuova per lui, che gli ha permesso di conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo.

Ignazio Moser non ha vinto l’Isola dei Famosi, ma sicuramente si porta a casa un bellissimo percorso fatto di numerose soddisfazioni. Visto che nonostante sia sbarcato in Honduras come ultimo concorrente, ed ha avuto meno di tempo per farsi conoscere rispetto agli altri suoi compagni di viaggio, è riuscito ugualmente a lasciare il segno. Tant’è che la sua forza e determinazione lo hanno spinto dritto in finale.