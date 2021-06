Awed vince l’Isola dei Famosi 2021: la reazione sorprendente del web

Awed vince l’Isola dei Famosi 2021 battendo al televoto Valentina Persia. La reazione del popolo del web: “Si merita questa vittoria”.

In una finale ricca di emozioni e sorprese, a vincere l’Isola dei Famosi 2021 è Awed, il naufrago che ha subito la trasformazione fisica più evidente avendo perso tantissimi kg. Per lo youtuber è stata una serata magica. Prima la sorpresa del fratello Daniele, giunto in Honduras solo per incontrarlo e poi la vittoria finale.

Dopo aver battuto al televoto Andrea Cerioli, Awed ha vinto anche la sfida al televoto con Valentina Persia.

Vincitore Isola dei Famosi 2021: trionfa

E’ stata una finale ricca di colpi di scena quella della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il primo ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2021 rinunciando al sogno di portare a casa la vittoria è stato Matteo che è stato eliminato con il 73% dei voti perdendo la sfida contro l’amico Awed.

Prima di lasciare la Palapa, Matteo ha avuto la possibilità di parlare con il padre non trattenendo le lacrime. “Sono molto orgoglioso di te. Hai fatto un percorso e hai combattuto contro tutto e tutti. Ti voglio bene e lasciamelo dire, hai un finto amico”, ha detto il padre riferendosi ad Awed che ha nominato Matteo mandandolo così al televoto.

La seconda sfida è quella tra Beatrice Marchetti, mandata al televoto da Andrea Cerioli, vincitore della prima sfida della finale dell’Isola e Ignazio Moser, al televoto dopo aver perso la suddetta sfida. La seconda eliminata della finale è Beatrice. A volere l’eliminazione di Beatrice è stato il 54% dei votanti.

La terza sfida della serata è quella tra Valentina Persia e Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, giunta in Honduras insieme ad Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, ha perso contro Valentina. Ignazio così lascia l’Isola classificandosi quarto.

Sul podio, così, arrivano Andrea Cerioli, Awed che ha ricevuto la sorpresa del fratello Daniele e Valentina Persia, ma in quale ordine?

La penultima sfida della serata vede l’uno contro l’altro Awed e Andrea Cerioli dopo la vittoria di Valentina nella sfida del fuoco. A conquistare il terzo posto è Andrea. A contendersi la vittoria restano Awed e Valentina, in Honduras sin dalla prima puntata. Chi sarà il vincitore della quindicesima edizione dell’Isola?

Dopo le ultime emozioni, dopo aver ripercorso tutta l’incredibile avventura vissuta in Honduras, dopo aver ringraziato tutte le persone che hanno lavorato all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha annunciato il nome del vincitore che, per la prima volta, è stato eletto in Honduras. A vincere l’Isola dei Famosi 2021 è Awed cgeha trionfato con il 61% dei voti. Awed ha portato a casa il montepremi del valore di 100mila euro di ci la metà sarà devoluta in beneficienza.

Sono felicissima per Simone, se la merita tutta la vittoria#isola — cristal.✨ (@gjvemelovvee) June 7, 2021