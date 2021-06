Mascara perfetto: se non lo applichi con questo accessorio non lo fai in modo corretto!

Il mascara è un prodotto di makeup irrinunciabile ed insostituibile. Ecco l’accessorio che non dovrebbe mai mancare per un mascara perfetto.

Il mascara è da sempre simbolo di femminilità e anche da solo può costituire un makeup occhi semplice ma di grande effetto, soprattutto se applicato in modo perfetto. Un bel ventaglio di ciglia scure e voluminose, rende lo sguardo più aperto e magnetico, soprattutto se applicato in modo perfetto e non in un’applicazione distratta e veloce.

Per applicare il mascara in modo impeccabile si avrà bisogno di alcuni accessori, uno dei quali irrinunciabile perché renderà l’applicazione del prodotto semplice, completa e perfetta.

Mascara perfetto: il piegaciglia, accessorio importante per avere uno sguardo magnetico

Il primo accessorio che non dovrebbe mai mancare durante l’applicazione di qualsiasi mascara, anche quello più semplice ed economico è il piegaciglia. Questo accessorio aiuta infatti a piegare ed incurvare le ciglia verso l’alto, rendendo lo sguardo magnetico e molto femminile.

Si potrà utilizzare anche riscaldato per una performance eccezionale ed un’incurvatura impeccabile. Una volta piegate le ciglia in modo perfetto, anche l’applicazione del mascara regalerà ottimi risultati.

Scopriamo come utilizzare in modo corretto il piegaciglia, in un video tutorial!

Mascara perfetto: per applicarlo in modo perfetto usa un piccolo specchietto!

Prima ancora del piegaciglia, l’accessorio fondamentale per poter applicare il rimmel in modo perfetto è un piccolo specchietto da borsetta o anche da tavola. Lo specchietto, dovrà essere maneggevole perché si dovrà tenere vicino all’occhio da truccare e soprattutto sotto l’occhio per poter avere una visuale completa e ravvicinata di tutte le ciglia, anche le più piccole che se truccate dal mascara risulteranno più lunghe e voluminose.

L’operazione di applicazione del mascara, richiederà del tempo e tanta cura, questo perché questo prodotto di makeup regala ottime prestazioni soltanto se applicato in modo impeccabile e non tralasciando nessuna ciglia. Si potrà scegliere poi se applicare il mascara soltanto sull’arco cigliare superiore o anche su quello inferiore. Nel caso di occhi tondi e grandi il makeup perfetto contempla il trucco delle ciglia superiori e non quello delle inferiori.