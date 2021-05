Come truccare gli occhi tondi e grandi: i segreti dei makeup artist

Come truccare gli occhi tondi e grandi? Ecco i consigli e le tecniche per valorizzarli seguendo i segreti dei makeup artist.

Valorizzare se stesse è il segreto del fascino e anche per quel che riguarda lo sguardo, enfatizzare la linea naturale o correggerla leggermente è possibile con il makeup. Gli occhi tondi e grandi regalano uno sguardo davvero dolce e molto femminile ma necessitano di essere truccati in modo mirato e senza appesantirli.

Se avete occhi grandi e tondi, ecco tutti i segreti per riconoscerli, enfatizzarli o correggere leggermente la loro forma per chi li desidera dalla linea più affusolata.

Occhi tondi e grandi: ecco come riconoscerli

Gli occhi grandi e tondi si riconoscono dalla loro forma ma anche da un piccolissimo ma importante particolare. Se li si osserva aperti, appena sotto l’iride si può scorgere una piccola porzione bianca della slera dell’occhio. Se questa piccola porzione è visibile allora si hanno occhi tondi e grandi che andranno valorizzati in modo perfetto.

Come valorizzare gli occhi tondi e grandi con il makeup

Gli occhi tondi e grandi possono essere assolutamente valorizzati con il giusto makeup. La loro forma molto dolce dovrà essere messa in risalto con colori molto sfumati e i punti di forza del makeup saranno senza dubbio al bordatura dell’occhio e il mascara.

Dopo aver applicato un ombretto ben sfumato sulla palpebra mobile e aver intensificato la piega dell’occhio con una tonalità di ombretto leggermente più intensa, si potrà enfatizzare la rima palpebrale superiore con una bordatura infracigliare piuttosto morbida e sfumata così come quella inferiore che potrà essere messa in risalto con una linea morbida che potrà essere realizzata anche con l’ombretto stesso con l’ausilio di un pennello da occhi dalla punta fine e arrotondata.

Il mascara sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori sarà il prodotto ‘must have’ per valorizzare gli occhi tondi e grandi. Scopri tutti i segreti per applicare il mascara in modo perfetto.

Come correggere gli occhi tondi e grandi con il makeup

Correggere gli occhi tondi e grandi con il makeup permetterà di avere una forma dell’occhio apparentemente più stretta e affusolata e questo in modo abbastanza semplice ed intuitivo.

Per rimpicciolire gli occhi si dovrà agire sulla loro forma che da tonda dovrà apparire più affusolata e sulla loro misura che da grande dovrà otticamente apparire più stretta. Per stringere l’occhio basterà anche soltanto applicare una matita nera o marrone per occhi all’interno della rima palpebrale inferiore, ed ecco che si avrà l’illusione si un occhio più piccolo.

Per allungarne la forma si potrà creare un makeup che preveda delle sfumature che allunghino la forma dell’occhio verso l’esterno, per poter creare l’illusione ottica di un occhio più affusolato.

Occhi tondi e grandi: il video tutorial per imparare a stringerli e allungarli con il makeup!

Potrete imparare come allungare e stringere l’occhio con il makeup, seguendo questo video tutorial del canale You Tube ‘Le amiche di Marianna’.