Makeup Facile: bordatura dell’occhio con infracigliare

La bordatura dell’occhio con infracigliare è uno dei makeup base che donano immediatamente uno sguardo magnetico. Scopriamo come realizzarla con i consigli della makeup artist Francesca Pagano.

Gli occhi si dice siano lo specchio dell’animo e se bordati in modo perfetto saranno senza dubbio anche molto affascinanti. Un semplice tocco di colore tra le ciglia sarà un makeup perfetto da sfoggiare ogni giorno che donerà un aspetto raffinato soprattutto se corredato da un buon mascara volumizzante ed incurvante.

Scopriamo come eseguire in modo semplice una bordatura dell’occhio con infracigliare, attraverso i consigli della makeup artist Francesca Pagano che ci accompagnerà passo dopo passo nella realizzazione di un trucco che potrà essere il compagno fedele di ogni giorno ma anche di una serata speciale, magari con delle bellissime labbra rosse.

Trucco facile: come realizzare una base makeup perfetta e luminosa

Dopo aver deterso il viso e averlo tonificato con i prodotti indicati per ogni tipologia di epidermide, si potrà realizzare una base leggera e luminosa in pochi e semplici passi. Fondotinta e correttore saranno i prodotti protagonisti della base che regalerà un incarnato omogeno e luminoso, mimetizzando i piccoli difetti.

Per applicare il fondotinta e il correttore si potranno utilizzare diversi strumenti, dalla pratica spugnetta al pennello specifico come ha spiegato passo dopo passo l’esperta di makeup Francesca Pagano nel suo video tutorial.

Dopo aver realizzato una base makeup perfetta, ecco che si potrà passare al trucco occhi, scopriamo con i consigli dell’esperta come eseguire una bordatura dell’occhio con infracigliare.

Makeup facile: come realizzare una perfetta bordatura dell’occhio con infracigliare passo dopo passo

Il trucco occhi non è mai stato così semplice. Scopriamo come realizzare una bordatura dell’occhio con infracigliare, un trend makeup che anche in questa stagione che riesce a donare intensità e magnetismo allo sguardo e vuole essere anche una base per realizzare un trucco occhi più intenso, come uno smoky eye.

Conoscere come poter realizzare una bordatura dell’occhio aprirà lo sguardo ad infinite possibilità e lo impareremo passo dopo passo seguendo i consigli della makeup artist Francesca Pagano che come sempre regalerà a tutti la possibilità conoscere qualche piccolo ‘segreto del mestiere’ .

Seguendo il video scoprirete come una semplice bordatura con un eyeliner in gel o anche con una matita nera, sarà in grado di mettere in risalto lo sguardo e soprattutto le ciglia che dopo l’applicazione di un buon mascara appariranno definite e incurvate. Non vi resta che seguire il nuovo video tutorial di chedonna con Francesca Pagano makeup artist.

“Tutte le donne hanno bisogno del make up. Non permettete che qualcuno vi dica una cosa differente. L’unica donna che era abbastanza carina per andare senza trucco era Elizabeth Taylor e ne metteva quintali”

(Tracy Letts)