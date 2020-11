In questi giorni è scattata l’ennesima allerta alimentare per dei prodotti da forno. A seguire tutte le informazioni per riconoscerli.

In queste ultime settimane, la presenza di ossido di etilene su alcuni lotti di semi di sesamo ha fatto notizia, coinvolgendo diversi prodotti del settore alimentare ed in particolare quelli da forno. I semi in questione erano infatti destinati all’uso su diversi prodotti per la panificazione.

Dopo gli annunci dei giorni scorsi, sul sito del Ministero della Salute sono stati segnalati nuovi prodotti soggetti a richiamo e tutti per la presenza di ossido di etilene. A seguire le informazioni per riconoscerli e su come comportarsi.

Allerta per diversi prodotti da forno con biossido di etilene

Come già accennato, l’annuncio arriva dal sito del Ministero della Salute dove sono indicati i tanti prodotti soggetti al richiamo alimentare. Questa è la lista dei prodotti da forno che non devono essere consumati.

Focaccine ai cereali antichi con olio extra vergine d’oliva

Produttore: Il Panificio di Camillo

Numero di lotto e di produzione: 050320

Termine di conservazione: 365 giorni

Confezioni: scatole da 2,51 kg con 57 pezzi da 44 grammi

Stabilimento: Via Euclide 8A – Forlì

Pane multicereali con lievito madre e semi macerati nello yogurt

Produttore: Il panificio di Camillo

Numeri di lotto e di produzione: 050320 – 280220

Termine di conservazione: 365 giorni

Confezioni: scatole da 5,79 kg con 10 pezzi da 579 grammi

Stabilimento: Via Euclide 8A – Forlì

Maxiburger gourmet con lievito madre e topping di semi

Produttore: Il panificio di Camillo e New Catering

Numeri di lotto e di produzione: 100320 – 040320 – 260220 – 210220

Termine di conservazione: 365 giorni

Confezioni da 2,4 kg con 20 pezzi da 120 grammi

Stabilimento: Via Euclide 8A – Forlì

Buns cereali antichi con lievito madre e topping di semi

Produttore: Il Panificio di Camillo

Numeri di lotto e di produzione: 260320 – 130320 – 120320 – 240220 – 250220

Termine di conservazione: 365 giorni

Confezioni: scatole da 1,8 kg con 18 pezzi da 100 grammi

Stabilimento: Via Euclide 8A – Forlì

Focaccia con cerali e semi

Produttore: Bassini

Lotti con scadenza al 03/06/2021 → 243752 – 243750 – 243759 – 243757 – 243753 – 343755

Lotti con scadenza al 24/07/2021 → 246237 – 246235 – 246239 – 246243 – 246245 Lotti con scadenza al 31/08/2921 → 248803 – 248806 – 248808

Confezioni: scatole da 2,7 klg con pezzi da 180 gr

Stabilimento: Antico Forno della Romagna Srl di via Golfarelli 78 – Forlì

Panino hamburger con cereali e semi

Produttore: Bassini

Lotti con scadenza al 31/08/21 → 248802 – 248798

Lotti con scadenza al 02/10/21 → 251148 – 251150 – 251152 – 251154

Lotti con scadenza al 05/06/21 → 244013 – 244020 – 244017 – 244018 – 244028

Lotti con scadenza al 02/10/21 → 251148 – 251150 – 251152 – 251154 Lotti con scadenza al 05/06/21 → 244013 – 244020 – 244017 – 244018 – 244028 Confezioni: scatole da 1,8 kg

Stabilimento: Antico Forno della Romagna Srl di via Golfarelli 78 – Forlì

Tutti i prodotti sopra elencati sono stati ritirati per presenza di ossido di etilene. Per questo motivo è consigliato non consumarli e riportarli presso il punto vendita dove sono stati acquistati per ottenere il cambio con un altro prodotto o la restituzione di quanto speso.

Ossido di etilene: perché è pericoloso

L’ossido di etilene è un pesticida che in genere serve ad allontanare la formazione di muffe e l’avvicinarsi degli insetti dai prodotti di tipo alimentare. Se in quantità eccessive, risulta però cancerogeno e per questo pericoloso.

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono stati effettuati altri richiami per prodotti contenenti semi di sesamo a rischio. Tra questi ci sono dei panini rotondi e quella per i semi di sesamo.

Restate sempre aggiornati sulle varie allerte alimentari è un buon modo per prendersi cura della propria salute e della salute dei propri cari.