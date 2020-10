Makeup facile: detersione, idratazione e strumenti per il fondotinta, i consigli dell’esperta

L’esperta di makeup Francesca Pagano, ci accompagna alla scoperta della giusta detersione ed idratazione per preparare la pelle al makeup e degli strumenti per l’applicazione del fondotinta.

Un bel makeup parte sempre da una buona pelle per questo è importantissimo preparare l’epidermide ad accogliere prodotti come primer e fondotinta in modo confortevole. Scopriamo assieme alla makeup artist Francesca Pagano, tutti i passaggi per detergere la pelle in modo efficace ma delicato, idratarla perfettamente e tutti gli strumenti per poter applicare il fondotinta, prodotto ‘must have’ per la realizzazione di una base trucco omogena e che mimetizzi alla perfezione anche il più piccolo difetto.

Latte idratante, crema viso, pennelli e spugnette non saranno più un mistero, soprattutto se presentati in modo semplice e attraverso un video tutorial chiaro, semplice da seguire ma soprattutto esaustivo!

Come preparare la pelle al makeup e quali sono gli strumenti fondamentali per l’applicazione del fondotinta: il video tutorial

Prendetevi qualche minuto di tempo per scoprire tutti i consigli di ‘makeup facile’ un mini percorso dove imparare a preparare la pelle al trucco, cosa è un primer, come stendere il fondotinta e tutti gli strumenti davvero utili per realizzare un bellissimo trucco.

La bravissima makeup artist Francesca Pagano ci guiderà passo dopo passo in quello che sarà un corso di makeup alla portata di tutte! Il trucco sarà presto ‘un gioco da ragazze’ anche per chi non si è mai sentita in grado di cimentarsi con fondi, palette e eyeliner.

Francesca Pagano makeup artist: Facebook, Instagram, YouTube.